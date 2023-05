Studie: bAV gilt als gute Idee – aber mit wenig Interessierten

5.5.2023 – Laut einer Untersuchung von Willis Towers Watson wird die betriebliche Altersversorgung in vielen Unternehmen oftmals nicht angewendet. Skepsis besteht auch auf Arbeitgeberseite. Zudem ist vielen Mitarbeitern die Möglichkeit der Entgeltumwandlung nicht bewusst. Verschiedene Informationsmaßnahmen sollen in Zukunft helfen.

Die betriebliche Altersversorgung (bAV): für manche ein Buch mit sieben Siegeln, für andere die beste Chance, für den Ruhestand vorzusorgen. In der Studie „Dynamisch neuen Herausforderungen begegnen: Zur Situation der Entgeltumwandlung 2023“ der Willis Towers Watson GmbH (WTW) finden sich Skepsis und Begeisterung gleichermaßen.

Für die Untersuchung wurden im Februar 2023 insgesamt 85 bAV- und Fachverantwortliche aus Unternehmen aller Größen und Branchen mittels eines Online-Fragebogens befragt.

Situation der bAV bleibt schwierig

Fehlendes Wissen über die Möglichkeit ist nach Heiko Gradehandt, Senior Director Retirement bei WTW, hauptsächlich dafür verantwortlich, dass die bAV noch so wenig in Unternehmen genutzt wird. Zwar sei die Möglichkeit der Entgeltumwandlung in Altersvorsorge-Ansprüche in rund 90 Prozent der befragten Firmen etabliert; genutzt werde sie aber zu einer Quote von vier von zehn Befragten – also deutlich unter 50 Prozent.

Gleichzeitig betont eine andere Untersuchung von WTW, dass Ansehen und Wertschätzung der bAV bei den Deutschen hoch im Kurs stünden (VersicherungsJournal 14.7.2022). 57 Prozent wären demnach sogar bereit, eine höhere Summe vom Monatsgehalt abzuzweigen, um eine großzügigere Auszahlung zu erhalten.

Gerne wird auf die Möglichkeit des Opting-out verwiesen. Komme dabei ein Mitarbeiter neu ins Unternehmen, werde die Entgeltumwandlung automatisch vorgenommen. Laut der WTW-Studie stehen 73 Prozent der Arbeitnehmer dieser Methode positiv gegenüber. Auf der anderen Seite sehen 76 Prozent der Unternehmen dies skeptisch, nur zwölf Prozent nutzen das Opting-out.

Krisen führten vermehrt zu Eingriffen in die bAV

Die gestiegene Inflation und vermehrte Unsicherheit aufgrund der geopolitischen Lage führten dazu, dass im Jahr 2022 mehr Mitarbeiter in die Entgeltumwandlung eingriffen. Laut WTW wird in diesem Jahr mit noch mehr Eingriffen gerechnet. Zeitgleich erwartet jedes fünfte Unternehmen eine verstärkte Nachfrage. Bisher haben 18 Prozent der Firmen ein gesteigertes Interesse festgestellt.

„Unternehmen müssen aber auch ihren Mitarbeitenden die Relevanz und Bedeutung der bAV erklären – es herrscht Kommunikationsbedarf“, lässt sich Gradehandt zitieren.

Informationen im Intranet als Mittel der Wahl

Um auf die Möglichkeiten der bAV aufmerksam zu machen, wird zukünftig auf Informationen im Intranet gesetzt. 77 Prozent der Befragten nannten dies als zukünftiges Mittel der Wahl. 65 Prozent schwören zudem auf individuelle Beratungstermine und knapp über die Hälfte – 51 Prozent – wollen auf externe Berater und Makler zurückgreifen.

Kaum bis gar nicht sollen Broschüren und Flyer (27 Prozent) sowie Informationen via App (sieben Prozent) genutzt werden, um die Mitarbeiter über die bAV zu informieren.

(Bild: WTW)

Der Studienreport kann auf der Seite von WTW zum Download angefordert werden.