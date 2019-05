Studie: Altersvorsorge bei jungen Menschen alarmierend

7.5.2019 – Im Abstand von drei Jahren lässt die Metallrente das Sparverhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen wissenschaftlich untersuchen. 2019 gaben 32 Prozent der Befragten an, regelmäßig für das Alter vorzusorgen. Die betriebliche Altersversorgung hat an Attraktivität gewonnen. Sorgen bereitet insbesondere das Sparverhalten von Frauen.

Das betriebliche Versorgungswerk Metallrente GmbH lässt seit 2010 alle drei Jahre das Vorsorgeverhalten von Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 27 Jahren wissenschaftlich untersuchen. Die jüngsten Ergebnisse der Studie „Jugend, Vorsorge, Finanzen“ findet der Metallrente-Geschäftsführer Heribert Karch alarmierend, da immer weniger junge Menschen für ihre Alter Geld zurücklegen.

Ein gutes Drittel sorgt regelmäßig vor

Das Forschungsinstitut Kantar Public Deutschland GmbH hat im Auftrag der Metallrente in diesem Jahr rund 2.500 junge Menschen im Alter zwischen 17 und 27 Jahren befragt. Danach gaben noch 48 Prozent (2010: 55) Prozent der Befragten an, zumindest gelegentlich Geld für das Alter zurückzulegen.

Regelmäßig fürs Alter sorgen nur noch 32 Prozent vor. 2016 hatte der Anteil bei 35 Prozent gelegen (VersicherungsJournal 25.4.2016), im Jahr 2010 bei 38 Prozent (VersicherungsJournal 7.5.2010).

Für die wissenschaftlichen Leiter der Untersuchung von der Hertie School of Governance muss sich die Rentenpolitik der Bundesregierung gleichermaßen an den Bedürfnissen der älteren und der jüngeren Generation ausrichten. Zwar glauben 84 Prozent der jungen Menschen, dass der Staat auch in Zukunft für eine gute Rente sorgen könnte. Es fehle allerdings an Vertrauen, dass die Politik das auch umsetzt.

Jugend hofft auf Teilhabe an der betrieblichen Altersversorgung

Gleichwohl ist bei jungen Menschen das Sparen an sich weiterhin angesagt. Seit 2010 liegt die Quote der Sparer zwischen 84 und 85 (2019) Prozent.

Deutliche Verschiebungen zwischen 2010 und 2019 gab es bei den Sparformen für die Altersvorsorge. Unter den Vorsorgesparern verließen sich 2019 nur noch 31 (50) Prozent auf die Riester-Rente. Auch der Bausparvertrag verlor an Attraktivität. Nur noch 42 (58) Prozent setzten auf einen Bausparvertrag.

Dagegen gewann die betriebliche Altersversorgung (bAV) an Attraktivität. 38 (31) Prozent der Vorsorgesparer gaben an, im Rahmen der bAV fürs Alter vorzusorgen. Die jungen Menschen wollten es einfach und gut. 92 Prozent der Befragten hätten sich für ein automatisches Sparen im Rahmen der bAV mit Opting-out und Arbeitgeberzuschuss ausgesprochen.

Frauen fallen bei der Altersvorsorge hinten runter

Sorgen machen sich die Wissenschaftler um die Altersvorsorge von Frauen, obwohl diese im Vergleich zu jungen Männern eindeutig die besseren Bildungsabschlüsse erlangen würden. Die Ursache liege vor allem in der mangelnden Vereinbarkeit von Familie und Beruf. So würden knapp drei Viertel der jungen Frauen davon ausgehen, in der Lebensphase mit kleinen Kindern nur in Teilzeit berufstätig sein zu können.

Frauen sparen auch konservativer als Männer. Nur 18 Prozent der Frauen legen Geld für ihr Alter in Aktien oder Investmentfonds an. Die entsprechende Quote bei Männern liegt immerhin bei 35 Prozent fast doppelt so hoch. Allen jungen Menschen wäre eine säulenübergreifende Renteninformation wichtig. 93 Prozent wünschten sich so ein Onlineportal.