Studie: Absicherung des Langlebigkeitsrisikos gezielt fördern

21.4.2023 – In die Diskussion um die Reform der privaten Altersvorsorge schaltet sich das Ifa-Institut mit einer Studie im Auftrag des GDV ein. Die Autoren erläutern darin, dass die Art der Auszahlung des angesparten Geldes bei staatlich geförderten Produkten im Mittelpunkt stehen sollte. Sie kommen zu dem Schluss, dass private Rentenversicherungen im Alter eine größere finanzielle Planungssicherheit bieten als Fondsentnahmepläne.

Die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) wird künftig nicht mehr ausreichen, um den Lebensstandard im Alter zu sichern. Eigeninitiative ist gefragt.

So sieht es auch die derzeitige Bundesregierung. In ihrem Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP deshalb vereinbart, das bisherige System der privaten Altersvorsorge grundlegend zu reformieren und die gesetzliche Anerkennung privater Anlageprodukte zu prüfen (VersicherungsJournal 25.11.2021).

Seither wartet das Land auf eine Reform. Verschiedene Akteure legten in den letzten Wochen und Monaten Vorschläge auf den Tisch.

Unsicherheit der eigenen Lebensdauer

Jochen Ruß (Archivbild: Brüss)

Aber: „Auffällig ist, dass die Frage, wie das angesparte Geld bei staatlich geförderten Produkten ausbezahlt werden soll, in der aktuellen Diskussion bisher kaum eine Rolle zu spielen scheint“, wird in der Studie „Die Rolle der lebenslangen Rente in der geförderten Altersvorsorge“ (PDF, 521 KB) beanstandet.

Die Untersuchung wurde von der Gesellschaft für Finanz- und Aktuarwissenschaften mbH (Ifa-Institut) im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) durchgeführt. Die Autoren sind Professor Dr. Jochen Ruß, Professor Dr. Alexander Kling und Dr. Andreas Seyboth.

„Die Finanzierung des gewünschten Lebensstandards besteht […] zu einem großen Teil in der Finanzierung regelmäßiger Ausgaben. Dies muss bei der Ausgestaltung der Förderkriterien berücksichtigt werden“, schreiben sie zum Ziel einer staatlich geförderten Altersvorsorge.

Eine lebenslange Rente sichere genau dasjenige Risiko ab, welches daraus resultiere, dass niemand wissen könne, wie alt er oder sie werde. Und daher könne auch niemand planen, bis welchem Alter die regelmäßigen Ausgaben finanziert werden müssten.

Kein vorzeitiger Kapitalverzehr

Die Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass private Rentenversicherungen im Alter eine größere finanzielle Planungssicherheit bieten als Fondsentnahmepläne. Letztere ermöglichen den Autoren zufolge zwar höhere Monatsraten, bringen aber eine Ungewissheit über die Dauer der Zahlungen mit sich. Die Gefahr sei groß, dass das Geld vor dem Lebensende aufgebraucht sei.

Nach einem Rechenbeispiel bekommt eine 65-jährige Person, die 100.000 Euro für ihren Ruhestand zur Verfügung hat, beim Versicherer dafür inklusive Überschüsse bestenfalls eine monatliche Rente von aktuell 416 Euro – allerdings lebenslang.

Würde sie diesen Betrag stattdessen aus einem Fonds mit einer unterstellten mittleren Rendite von sechs Prozent pro Jahr abzweigen, läge ihr Risiko bei 24,5 Prozent, dass das Geld vor dem 85. Lebensjahr aufgebraucht ist. Bei einer kalkulierten Lebenserwartung von 90 Jahren wären es sogar 36 Prozent, heißt es.

Das Risiko des Auszahlplans zur Altersversorgung (Bild: Ifa)

Ausgeblendetes Risiko

Die Unsicherheit resultierte aus möglichen Verlusten des Fonds, die bei konstanten Entnahmen dazu führten, dass die Ersparnisse früher zu Neige gehen. Dieses Risiko werde jedoch meist ausgeblendet. „Bei der Berechnung einer konstanten Monatsrate aus einem Entnahmeplan wird oft eine gleichbleibende Rendite unterstellt. Wertschwankungen sind an der Börse aber die Regel“, sagt Ruß.

Für eine Fondsrendite von durchschnittlich sechs Prozent ergebe sich beispielsweise eine Volatilität von 20 Prozent. Je höher dieser Wert, desto schwankungsanfälliger sei der zugrunde liegende Basiswert. „Das Schwankungsrisiko macht eine sichere Kalkulation der Rückflüsse unmöglich“, so der Studienleiter.

Die Gefahr eines vorzeitigen Kapitalverbrauchs werde noch deutlicher, wenn man den maximalen Zahlbetrag eines Entnahmeplan betrachte, der sich bei einer gleichbleibenden Rendite von sechs Prozent und konstanter Rate ergebe. Die Sparerin könnte bis zu ihrem 90. Geburtstag jeden Monat 632 Euro abzweigen, ehe 100.000 Euro aufgebraucht wären.

Unter normalen Marktschwankungen läge bei dieser Rate aber auch die Wahrscheinlichkeit bei 67,6 Prozent, dass die 100.000 Euro schon vor dem 90. Geburtstag aufgebraucht seien. Selbst wenn die Sparerin „nur“ 85 würde, wäre das Geld in 56,8 Prozent der Fälle bereits vorher weg, wird berichtet.

Für die Sicherung des Lebensstandards im Alter braucht es dauerhafte Einnahmen. Jörg Asmussen, GDV

Risikoausgleich im Kollektiv

Mildern könnten Anleger dieses Risiko, indem sie bei der Fondsanlage ein geringeres Risiko eingingen. Dennoch bliebe ein erhebliches Restrisiko, länger zu leben, als das Geld reiche.

„Für die Sicherung des Lebensstandards im Alter braucht es dauerhafte Einnahmen. Diese garantiert eine private Rentenversicherung“, wird GDV-Hauptgeschäftsführer Asmussen in einer Pressemitteilung zur Studie zitiert.

Möglich mache es der Risikoausgleich im Kollektiv. Ein Versicherer kalkuliere die monatliche Rente für alle Kunden auf Basis der mittleren Lebenserwartung.

Für die Menschen, die früher sterben, müsse er weniger Renten zahlen und könne das dadurch freiwerdende Vermögen nutzen, um die Leistungen für die besonders Langlebigen zu finanzieren. So werde das finanzielle „Risiko“ eines hohen Alters beherrschbar, das für einen Einzelnen nicht kalkulierbar sei.