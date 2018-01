Streit um Schuld nach Autounfall

29.1.2018 – Kann einem Autofahrer kein unfallursächliches Verschulden nachgewiesen werden, so haftet er im Falle eines Unfalls mit einem Fußgänger in der Regel auch nicht aus der Betriebsgefahr seines Fahrzeugs. Das geht aus einem Urteil des Oberlandesgerichts München vom 10. November 2017 hervor (10 U 491/17).

Die Klägerin war beim Überqueren einer Straße von einem Personenkraftwagen erfasst und erheblich verletzt worden.

Sie reichte gegen den Fahrzeughalter beziehungsweise dessen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer Schadenersatz- und Schmerzensgeldklage ein. Diese begründete die Frau unter anderem damit, dass es zu dem Unfall deswegen gekommen sei, weil der Fahrer des Autos zu dicht an der Bordsteinkante vorbeigefahren sei. Er hafte daher zumindest aus der Betriebsgefahr seines Fahrzeugs.

Doch dem schloss sich das Münchener Oberlandesgericht nicht an. Es wies die Klage als unbegründet zurück.

Reihe von Mutmaßungen

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass ein Fahrzeughalter grundsätzlich verschuldensunabhängig aus der Betriebsgefahr seines Fahrzeugs haftet. Eine derartige Haftung entfalle jedoch in Fällen, in denen das Mitverschulden eines Geschädigten so schwer wiege, dass dahinter die allgemeine Betriebsgefahr eines Fahrzeugs zurücktrete.

Nach Anhörung einer Unfallzeugin sowie eines Sachverständigen zeigte sich das Gericht davon überzeugt, dass die Klägerin die Fahrbahn betreten hatte, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Dabei sei sie seitlich in den hinteren Bereich des für sie deutlich erkennbaren von links kommenden klägerischen Fahrzeugs hineingelaufen. Die Klägerin habe daher gegen § 25 Absatz 3 Satz 1 der Straßenverkehrsordnung verstoßen in dem vorgeschrieben sei, dass ein Fußgänger eine Fahrbahn nur unter Beachtung des Fahrzeugverkehrs überqueren dürfe.

Konkrete eigene Angaben zum Unfallgeschehen konnte die Klägerin nicht machen. Ihre Aussage bestand aus einer Reihe von Mutmaßungen. So konnte sie zum Beispiel nicht sagen, ob sie von dem Bürgersteig kommend in einem Zug die Fahrbahn betreten oder vorher an der Bordsteinkante angehalten hatte.

Hilfreiche Zeugin

An dieses Geschehen konnte sich jedoch eine vom Gericht befragte Zeugin erinnern, die aussagte, dass die Klägerin nicht an der Bordsteinkante stehen geblieben war, bevor sie die Fahrbahn betrat.

Zu diesem Schluss war auch ein mit dem Fall befasster, dem Gericht als besonders sachkundig bekannter Sachverständige gekommen. Die Richter gingen daher davon aus, dass die Klägerin die Fahrbahn betreten hat, ohne auf das sich nähernde Fahrzeug des Beklagten zu achten.

Anzeichen dafür, dass dieser zu dicht an der Bordsteinkante vorbeigefahren war waren nach Ansicht des Gerichts ebenso wenig vorhanden, wie für eine möglicherweise überhöhte Geschwindigkeit des Personenkraftwagens.

Das Mitverschulden der Klägerin an dem Unfall stuften die Richter daher so hoch ein, dass dahinter die Betriebsgefahr des Fahrzeugs des Beklagten vollständig zurücktrat. Das Gericht sah keine Veranlassung, eine Revision gegen seine Entscheidung zum Bundesgerichtshof zuzulassen.