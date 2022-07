Streit um Entschädigung für annullierten Flug

18.7.2022 – Eine Fluggesellschaft hatte lediglich einen Reisevermittler darüber informiert, dass ein Flug annulliert werden muss. In solch einem Fall hat der Fluggast einen Direktanspruch gegenüber dem Luftfahrtunternehmen auf eine Entschädigungszahlung, wenn der Vermittler die Information nicht mindestens zwei Wochen vor Abflug an ihn weiterleitet. Das hat das Amtsgericht Erding mit Urteil vom 29. Dezember 2021 entschieden (119 C 1903/21),

Die Klägerin hatte mit Hilfe eines Reisevermittlers für sich und einen Mitreisenden einen Flug von München nach Split gebucht. Zwei Wochen vor Abflug teilte die Fluggesellschaft dem Vermittler mit, dass der Flug annulliert worden sei.

Zu spät über Annullierung des Flugs informiert

Anstatt die Klägerin unverzüglich zu informieren, meldete sich der Vermittler erst vier Tage vor dem geplanten Abflug telefonisch bei der Reisenden. Die forderte daraufhin von dem Luftfahrtunternehmen für sich und ihren Mitreisenden eine Ausgleichszahlung in Höhe von insgesamt 500 Euro.

Das begründete sie damit, dass Ausgleichszahlungen im Sinne der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung dann zu leisten sind, wenn Fluggäste nicht mindestens zwei Wochen vor der planmäßigen Abflugzeit über eine Annullierung unterrichtet werden.

Informationspflicht erfüllt?

Die Fluggesellschaft war der Meinung, ihre Informationspflicht erfüllt zu haben, indem sie den Reisevermittler rechtzeitig informiert habe. Sie hielt die gegen sie erhobenen Ansprüche daher für unbegründet.

Zu Unrecht, befand das Erdinger Amtsgericht. Es gab der Klage gegen das Luftfahrtunternehmen statt.

Sache der Fluggesellschaft

Nach Ansicht des Gerichts ist es grundsätzlich Sache einer ausführenden Luftfahrtgesellschaft, Gewähr dafür zu leisten, dass ein Fluggast über eine Annullierung eines Fluges mindestens zwei Wochen vor der planmäßigen Abflugzeit informiert wird. Erfolge diese Information nicht fristgerecht, so stehe dem Reisenden eine Ausgleichszahlung zu.

„Zwar ist der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung nicht zu entnehmen, dass sich das Luftfahrtunternehmen bei der Erfüllung der ihr obliegenden Informationspflicht nicht Dritter bedienen dürfte. Allerdings fällt es in den Risikobereich der Beklagten, wenn durch diesen Dritten keine ordnungsgemäße Übermittlung erfolgt“, so das Gericht.

Eine Fluggesellschaft könne sich auch nicht darauf berufen, aus Datenschutzgründen nicht über die Kontaktdaten von Reisenden zu verfügen, die einen Flug mit Hilfe eines Reisevermittlers gebucht hätten. Der Klägerin stehe daher die geforderte Ausgleichszahlung zu.