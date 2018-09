Streit um Abtretung von Schadenersatzansprüchen

27.9.2018 – Eine Klausel in den Bedingungen eines Luftfahrtunternehmens, nach der eine Abtretung von Ausgleichs- und Schadenersatzansprüchen zugunsten Dritter ausgeschlossen ist, ist unzulässig. Das geht aus einem Hinweisbeschluss des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 30. Juli 2018 hervor (5 S 8340/17).

Der Flug des Klägers war erheblich verspätet gewesen. Seine Ansprüche auf eine Ausgleichszahlung im Sinne der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung hatte er an ein auf solche Fälle spezialisiertes Unternehmen abgetreten.

Das wollte die Fluggesellschaft nicht akzeptieren. Zur Begründung berief sie sich auf einen Passus in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hier hieß es unter anderem:

„Die Abtretung von Ausgleichs-, Schadensersatz- und Rückerstattungs-Ansprüchen gegen uns ist ausschließlich an natürliche Personen zulässig, die in ihrer Flugbuchung als weitere Fluggäste mit aufgeführt sind. Im Übrigen ist die Abtretung von Ausgleichs-, Schadensersatz- und Rückerstattungs-Ansprüchen gegen uns an Dritte ausgeschlossen.“

Unangemessene Benachteiligung

Dieses Abtretungsverbot hielt der Kläger für unzulässig. Denn es verstoße gegen die Grundsätze von Treu und Glauben im Sinne von § 307 Absatz 1 BGB und benachteilige die Fluggäste unangemessen.

Dem schloss sich das Landgericht Nürnberg-Fürth an. Es bestätigte eine der Klage zuvor stattgebende Entscheidung des Amtsgerichts Nürnberg.

Kein höherer Aufwand

Das Luftfahrtunternehmen hatte eingewendet, dass es angesichts der Vielzahl abzuwickelnder Fälle ein berechtigtes Interesse daran habe, eine Abtretung von Rechten auf natürliche Personen zu beschränken, um so Verwaltungskosten zu sparen. Diesen Einwand ließen die Richter jedoch nicht gelten.

Es sei nicht ersichtlich, weshalb die Bearbeitung der Anfragen sogenannter Claim-Handling-Companies einen höheren Aufwand als die Bearbeitung der Anfragen von natürlichen Personen verursachen könnte. Es müssten nämlich in beiden Fällen jeweils die entsprechenden Daten durch das Verwaltungspersonal der Fluglinie überprüft werden.

Freie Entscheidung des Kunden

Entscheidend sei, dass für den Kunden durch das Abtretungsverbot ein potenzielles Hindernis auf dem Weg, seine Ausgleichszahlung zu erlangen, bereitet werde. Dieser müsse in seiner Entscheidung frei bleiben, ein in solchen Angelegenheiten erfahrenes Unternehmen kostenpflichtig beauftragen zu können.

Welche Abzüge er in so einem Fall von der Entschädigung in Kauf nehme, sei ausschließlich seine freie Entscheidung. Die Fluglinie hat nach dem Hinweis des Landgerichts Nürnberg-Fürth ihre Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts Nürnberg zurückgenommen.