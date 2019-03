Straßenverkehrsunfälle führen wieder häufiger zum Tod

28.2.2019 – Im vergangenen Jahr sind 3.265 Personen bei Verkehrsunfällen getötet worden. Das sind fast drei Prozent mehr als 2017, als ein neuer Tiefststand erreicht wurde. In zehn Bundesländern gab es laut aktuellen Destatis-Zahlen Zuwächse von bis zu einem Viertel. Die Gesamtzahl der polizeilich erfassten Straßenverkehrsunfälle nahm leicht zu. Dies gilt auch für die Zahl der Unfälle mit Personenschäden sowie die Zahl der dabei verletzten Personen.

3.265 Menschen sind 2018 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamts (Destatis) bei Unfällen im Straßenverkehr gestorben. Dies entspricht einem Zuwachs um 85 Getötete beziehungsweise um 2,7 Prozent im Vergleich zu 2017 (VersicherungsJournal 28.2.2018, 13.7.2018).

Auf lange Sicht deutlicher Rückgang bei den Verkehrstoten

Laut Destatis entspricht die Zahl der Verkehrstoten dem drittniedrigsten Wert seit Beginn der Statistik vor fast 70 Jahren. Nur 2016 und 2017 gab es weniger Todesopfer. Bis 2006 lag die Zahl der Verkehrstoten sogar noch bei über 5.000, wie aus früher vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht Daten hervorgeht.

Im Jahr 2000 waren es noch über 7.500 – und 1991 lag die Zahl der bei Unfällen im Straßenverkehr gestorbenen Personen mit deutlich über 11.000 Personen etwa dreieinhalb Mal so hoch wie aktuell. Der Rückgang zwischen 1991 und 2017 beläuft sich auf fast drei Viertel. Zum Vergleich: Allein seit 2009 hat die Zahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge hingegen um fast ein Siebtel zugenommen.

In diesen Ländern gibt es (relativ) die meisten Verkehrstoten

Laut den Destatis-Zahlen waren in den einzelnen Bundesländern höchst unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten. So gab es in Bremen einen Rückgang um über die Hälfte (auf sechs Verkehrstote) und im Saarland eine Verminderung um über ein Sechstel (auf 35).

Bei Straßenverkehrsunfällen Getötete und Verletzte nach

Ländern. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Destatis)

Andererseits nahm in zehn Bundesländern die Zahl der im Straßenverkehr Getöteten im vergangen Jahr zu – allen voran in Sachsen mit einer Steigerung von über einem Drittel (auf 50). Auch Berlin (plus ein Viertel auf 45 Verkehrstote) und Schleswig-Holstein (plus über ein Fünftel auf 121) hatten vergleichsweise hohe Zunahmen zu verzeichnen.

Risiko regional unterschiedlich

Große Unterschiede zeigen sich auch, wenn man wie das Statistische Bundesamt die Zahl der bei Straßenverkehrsunfällen Getöteten in Relation zur Einwohnerzahl setzt. Bei dieser Betrachtungsweise besteht in Sachsen-Anhalt mit 63 Todesopfern (pro eine Million Einwohner) laut Destatis das größte Risiko, im Straßenverkehr zu sterben. Für Brandenburg haben die Statistiker einen Wert von 57 errechnet.

Die wenigsten Todesopfer pro eine Million Einwohner gibt es in den drei Stadtstaaten. Hier liegt Bremen in Front mit einem Wert von neun, gefolgt von Berlin mit zwölf und Hamburg mit 16.

Unter den Flächenbundesländern wird für Nordrhein-Westfalen mit 26 Verkehrstoten pro eine Million Einwohner der niedrigste Wert ausgewiesen. Der Bundesschnitt liegt bei 39.

Mehr tödlich verunglückte Fahrradfahrer

Eine erfreuliche Entwicklung gab es erneut bei der Zahl der tödlich verunglückten Fußgänger (minus sechs Prozent beziehungsweise 25 Todesopfer) sowie Insassen von Personenkraftwagen im Straßenverkehr (minus zwei Prozent beziehungsweise 27 Todesopfer). Dies teilte Destatis unter Berufung auf die bisher vorliegenden detaillierten Ergebnisse für den Zeitraum Januar bis November 2018 weiter mit.

Hingegen hat die Zahl der getöteten Menschen auf Krafträdern mit amtlichem Kennzeichen wie Motorrädern und -rollern um 57 Opfer beziehungsweise neun Prozent zugenommen. Auch kamen über ein Achtel mehr Fahrradfahrer (plus 50 Getötete) ums Leben als im Jahr zuvor. Die endgültigen Zahlen werden erst im Sommer vorgelegt.

Mehr Unfälle mit Personenschaden

Insgesamt nahm die Polizei den vorläufigen Destatis-Angaben zufolge im vergangenen Jahr etwa 2,6 Millionen Verkehrsunfälle (minus 0,4 Prozent im Vergleich zu 2017) auf. Während sich die Zahl der Unfälle, bei denen es bei Sachschäden blieb, 2018 um 0,7 Prozent auf 2,3 Millionen reduzierte, nahm die Zahl der Unfälle mit Personenschaden um 1,7 Prozent auf rund 307.900 zu.

In der Zeitreihe ist bei den für die Kfz-Versicherer besonders teuren Unfällen mit Personenschäden ein deutlicher Rückgang festzustellen. In den 1990er-Jahren lag die Zahl noch bei in der Spitze fast 390.000 und damit um rund ein Fünftel höher.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den bei Straßenverkehrsunfällen verletzten Personen. Deren Zahl erhöhte sich den Angaben des Statistischen Bundesamts im vergangenen Jahr um etwa ein Prozent auf fast 395.000 Personen.

Die Zahl der Leicht- und Schwerverletzten lag in den 1990er-Jahren und zu Beginn des Jahrtausends noch bei zum Teil deutlich über 500.000. Seit 2009 hat sich die Zahl bei unter 400.000 eingependelt.