Stornokosten verlangt trotz abgesagter Rundreise

21.5.2021 – Sagt ein Reiseveranstalter eine Reise ab, hat er auch dann keinen Anspruch auf die Zahlung von Stornokosten, wenn eine Reisende kurz vorher selbst von dem Reisevertrag zurückgetreten ist. Das hat das Amtsgericht Stuttgart mit Urteil vom 23. Oktober 2020 entschieden (3 C 2852/20).

Die Klägerin hatte geraume Zeit vor Beginn der Coronakrise eine Busrundreise durch Portugal einschließlich Hin- und Rückflug gebucht. Nachdem auch dieses Land von der Pandemie betroffen war und sich dessen Ministerpräsident in Quarantäne begeben musste, trat sie drei Tage vor Reisebeginn von dem Pauschalreisevertrag zurück.

Noch am selben Tag übermittelte ihr der Reiseveranstalter ein Schreiben, in dem er ankündigte, dass er 65 Prozent des bereits gezahlten Reisepreises in Höhe von rund 2.000 Euro als Stornogebühr einbehalten werde. Den Differenzbetrag zahlte er kurz darauf an die Klägerin zurück.

Rückzahlung des kompletten Reisepreises gefordert

Nachdem die portugiesischen Gesundheitsbehörden nur einen Tag später den Alarmzustand ausriefen, entschloss sich der Reiseveranstalter am Folgetag, das heißt einen Tag vor dem geplanten Reisebeginn, seinerseits dazu, die Reise abzusagen.

Nicht zuletzt aus diesem Grund hielt es die Klägerin für ungerechtfertigt, dass sie wegen ihres Rücktritts von dem Reisevertrag Stornogebühren zahlen sollte. Sie verklagte den Reiseveranstalter daher auf Rückzahlung des kompletten Reisepreises.

Pandemiebedingte unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände

Mit Erfolg: Das Stuttgarter Amtsgericht gab ihrer Klage statt. Die Richter schlossen sich der Argumentation der Klägerin an, dass sie angesichts der pandemiebedingten unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umstände im Sinne von § 651h Absatz 2 BGB berechtigterweise vom Reisevertrag zurücktreten durfte, ohne Stornokosten zahlen zu müssen.

Der Reiseveranstalter hielt dem zwar entgegen, dass es am Tag der Rücktrittserklärung der Klägerin noch keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für Portugal gegeben habe. Nach Überzeugung des Gerichts sei es aber absehbar gewesen, dass zum Zeitpunkt der Erklärung kein effektiver Schutz gegen das Virus während der Reise bestehen werde.

Vervielfachung des Ansteckungsrisikos

Zu berücksichtigen sei, dass es sich um eine mehrtägige Flug- und Busreise gehandelt habe, bei der eine größere Anzahl von Menschen über einen längeren Zeitraum eng miteinander in Berührung gekommen wäre. Es sei daher letztlich vom Zufall abhängig gewesen, ob es während der Reise zu einem Infektionsgeschehen kommen würde.

„Schon aufgrund der in einem Reisebus oder Flugzeug vorherrschenden Enge ging mit der Durchführung der Reise eine Vervielfachung des Ansteckungsrisikos einher, weshalb gegebenenfalls eine erhebliche Beeinträchtigung vorlag“, heißt es dazu in der Urteilsbegründung.

Unabhängig davon sei ein Pauschalreisender grundsätzlich dann nicht zur Zahlung einer Stornogebühr verpflichtet, wenn die Reise durch den Reiseveranstalter abgesagt wird. Das gelte auch dann, wenn der Reisende kurz zuvor selbst von dem Reisevertrag zurückgetreten sei.