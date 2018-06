Stopp des neuen Rentenpakets gefordert

7.6.2018

Die neue Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ hat ihre Arbeit inmitten einer Vielzahl wohlmeinender Ratschläge aufgenommen (VersicherungsJournal 6.6.2018). Aus dem Arbeitgeberlager kam die klare Forderung an die Bundesregierung, ihre im Koalitionsvertrag geplanten Reformvorhaben im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung solange auf Eis zu legen, bis die Rentenkommission ihre Vorschläge zur langfristigen Sicherung der gesetzlichen Rente vorgelegt hat. Von Gewerkschaftsseite kam die Forderung nach einem Kurswechsel in der Rentenpolitik.

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie sowie die INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbH und die Deutsches Institut für Altersvorsorge GmbH (DIA) forderten von der Bundesregierung ein rentenpolitisches Moratorium. Die Gesetzentwürfe zur doppelten Haltelinie beim Rentenniveau und Beitragssatz, die Mütterrente II und die Grundrente müssten vor einer Verabschiedung von der Rentenkommission überprüft werden, so die Forderung der Arbeitgeberseite. Zudem sollten zusätzliche Ausweitungen der Rentenleistungen zunächst unterbleiben.

Jörg Hofmann, der Vorsitzende der Gewerkschaft IG Metall, wurde in Berlin mit den Worten zitiert: „Die Kommission müsse liefern, um das Vertrauen in die gesetzliche Rente zu sichern“. Nach Ansicht der IG Metall sollten alle Erwerbstätigen in die gesetzliche Rente einzahlen und die Mütterrente aus Steuern finanziert werden. Arbeitgeber und Gewerkschaften sind in der Rentenkommission präsent.