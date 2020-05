Stolperfalle mit Ansage

14.5.2020 – Eine Fußgängerin war über ein gut sichtbares Hindernis auf einem Gehweg gestürzt. Sie ist für die Folgen eines solchen Unfalls in der Regel selbst verantwortlich. So urteilte das Oberlandesgericht Köln in einem Beschluss vom 4. Februar 2020 (7 U 285/19).

Geklagt hatte eine Fußgängerin. Ihr war eine auf einen Gehweg ragende Holzplatte zum Verhängnis geworden, welche vor einem Erdgeschossfenster schräg gegen die Fensterbank lehnte.

Sie war von dem Besitzer des Hauses aufgestellt worden, um Wasser aus einer defekten Regenrinne daran zu hindern, in das Gebäude einzudringen. Ein Handwerker, der die Rinne reparieren sollte, war bereits beauftragt worden.

Oberarmbruch nach Sturz über Holzlatte

Die Frau hatte die Platte nach ihren Bekundungen zwar bemerkt und war auch vor ihr stehen geblieben, um eine andere Fußgängerin passieren zu lassen. Nachdem sie sich mit dieser jedoch einige Minuten unterhalten hatte, hatte sie das Hindernis vergessen. Als sie ihren Weg fortsetzen wollte, stolperte sie schließlich darüber.

Bei einem dadurch ausgelösten Sturz zog sich die Frau einen Oberarmbruch zu. Für dessen Folgen machte sie den Besitzer des Hauses verantwortlich. Sie verklagte ihn daher auf Zahlung von Schadenersatz sowie eines Schmerzensgeldes in Höhe von mindestens 9.500 Euro.

Ohne Erfolg. Sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Aachen als auch das von der Klägerin in Berufung angerufene Kölner Oberlandesgericht hielten die Klage für unbegründet.

Keine Schutzmaßnahmen erforderlich

Grundsätzlich, so die Richter, habe die Holzplatte ein Hindernis für die Benutzer des Bürgersteigs dargestellt. Aufgrund der von ihm geschaffenen Gefahrenlage sei der Beklagte daher dazu verpflichtet gewesen, Schäden Dritter zu verhindern.

Die Fußgängerin habe jedoch eingeräumt, das deutlich sichtbare Hindernis zunächst sofort erkannt zu haben und vor ihm stehen geblieben zu sein. Daraus könne geschlossen werden, dass keine Schutzmaßnahmen des Beklagten erforderlich gewesen seien.

„Dass sie die Platte während der wenigen Minuten ihrer Unterhaltung mit der Passantin vergessen hat, stellt einen gänzlich unwahrscheinlichen Geschehensablauf dar“, so das Kölner Oberlandesgericht. Es sei daher nicht ersichtlich, welche Maßnahmen der Hausbesitzer hätte ergreifen sollen, um die Frau vor einem Sturz zu bewahren.

Eine weitere Absicherung hätte in dem entschiedenen Fall nämlich nichts genutzt, da die Klägerin das bereits sehr gut sichtbare Hindernis auch so erkannt hatte. Im Übrigen habe für den Beklagten ein nachvollziehbarer sachlicher Grund bestanden, die Holzplatte bis zum Eintreffen des Handwerkers auf dem Bürgersteig aufzustellen.