Stolper-Unfall: Augen auf beim Pflanzenkauf!

17.3.2020 – Eine Frau war in einem Gartencenter über einen auf dem Boden liegenden Bewässerungsschlauch gestürzt. Sie hat in der Regel keinen Anspruch auf Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld gegenüber dem Betreiber des Geschäfts. Das hat das Amtsgericht München mit einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 9. Oktober 2019 entschieden (122 C 9106/19).

Geklagt hatte eine Rentnerin, die ein Gartencenter besucht hatte. Ein quer über einen Gang liegender Bewässerungsschlauch war ihr zum Verhängnis geworden.

Verletzung der Verkehrssicherungs-Pflicht?

Nach eigenen Angaben hatte sie die Leitung zwar bemerkt und wollte vorsichtig über ihn steigen. In diesem Moment zog jedoch ein Angestellter, der gerade Pflanzen goss, daran, ohne auf sie zu achten. Dadurch habe sich der Schlauch leicht angehoben und sich in einer ihrer Sandalen verfangen.

Bei dem dadurch ausgelösten Sturz verletzte die Frau sich. Für die Folgen machte sie den Betreiber des Gartencenters verantwortlich. Ihrer Meinung nach hätte der Sturz nämlich durch eine Sicherung des Werkzeugs sowie durch umsichtiges Verhalten des ihn nutzenden Mitarbeiters verhindert werden können.

Sie verklagte den Betreiber daher auf Zahlung von Schadenersatz sowie eines Schmerzensgeldes. Ohne Erfolg. Das Münchener Amtsgericht wies die Klage der Rentnerin als unbegründet zurück.

Verwirklichung des allgemeinen Lebensrisikos

Trotz der Anhörung von Zeugen vermochten sich die Richter nicht mit der für eine Verurteilung erforderlichen Sicherheit davon zu überzeugen, dass sich die Leitung tatsächlich hob, als die Klägerin sie überschritt.

Doch selbst, wenn das der Fall gewesen sein sollte, habe die Verletzte damit rechnen müssen, dass sich der Bewässerungsschlauch jederzeit bewegen konnte. Denn mit diesem seien für sie erkennbar Pflanzen gegossen worden. Die Frau habe sich daher entsprechend vorsichtig verhalten müssen.

Bei dem Unfall der Rentnerin hat sich nach Überzeugung des Gerichts das allgemeine Lebensrisiko verwirklicht. Denn eine Sicherung eines Schlauches gegen jegliche Gefahren sei in einem Gartencenter insbesondere dann nicht zu erwarten, wenn dieser gerade benutzt werde. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.