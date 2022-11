Stimmung in der „Generation Mitte“ erreicht alarmierenden Tiefststand

30.11.2022 – Die 30- bis 59-Jährigen sind aufgrund der Inflation und der Energiekrise in großer Sorge. Dies zeigt die jährliche Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag des GDV. Erstmals seit 2013 überwiegen Wohlstandseinbußen gegenüber Wohlstandsgewinnen.

Der Optimismus der Deutschen ist vollends verflogen. Der Krieg in der Ukraine, die anhaltend hohe Inflation und die Energieknappheit lassen die 30- bis 59-Jährigen mit großer Sorge vor dem wirtschaftlichen Abstieg auf die kommenden Monate blicken. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Institut für Demoskopie Allensbach Gesellschaft zum Studium der öffentlichen Meinung mbH (IfD).

Im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) untersuchen die Meinungsforscher seit 2013 jährlich die Einstellungen, Erwartungen und Ängste der „Generation Mitte“ (VersicherungsJournal Archiv).

Die mehr als 35 Millionen 30- bis 59-Jährigen stellen dem Verband zufolge 70 Prozent der Erwerbstätigen dar und erwirtschaften mehr als 80 Prozent der steuerpflichtigen Einkünfte. Sie seien damit im wahrsten Sinne des Wortes die „Leistungsträger“ der Gesellschaft.

In diesem Jahr wurden zwischen Ende September und Anfang Oktober insgesamt 1.050 Männer und Frauen befragt. Die Erhebung ist nach eigenen Angaben repräsentativ.

Drei Viertel ohne große Zuversicht

Das Ergebnis: Vor zwei Jahren hatte Corona den Optimismus zunächst gebremst (3.12.2020), im vergangenen Jahr ging der Blick mit verhaltener Zuversicht nach vorne, jetzt jedoch zeigt sich laut IfD ein „alarmierender Befund“. Demnach schaut mehr als die Hälfte (51 Prozent) der Befragten mit großen Befürchtungen auf die kommenden Monate, weitere 27 Prozent mit Skepsis.

„Das ist ein beispielloser Stimmungseinbruch“, bewertet Professorin Dr. Renate Köcher, Geschäftsführerin des Instituts, die Zahlen. „Drei Viertel der Befragten rechnen für das kommende halbe Jahr mit einem wirtschaftlichen Abwärtstrend.

Und auch mittelfristig erwartet die Mehrheit keine Besserung, sondern eine längerfristige Schwächephase“, berichtet GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Stimmung Wohlstandsverlierer (Bild: IfD). Zum Vergrößern Bild klicken.

Erstmals mehr Pessimisten als Optimisten

Noch deutlich zeige sich der Pessimismus im Langfristvergleich der persönlichen wirtschaftlichen Situation. Hier geben aktuell 38 Prozent an, dass es ihnen heute schlechter geht als vor fünf Jahren. Demgegenüber schätzen nur noch 33 Prozent ihre wirtschaftliche Lage besser ein.

„Damit überwiegen zum ersten Mal seit Beginn der ‚Generation Mitte‘-Befragung 2013 Wohlstandseinbußen gegenüber Wohlstandsgewinnen“, so Asmussen. „Selbst in den beiden Pandemiejahren war in diesem Vergleich der Anteil der Optimisten doppelt so groß wie der Anteil der Pessimisten.“

Stimmungseinbruch der Generation Mitte (Bild: IfD). Zum Vergrößern Bild klicken.

Hohe Teuerung führt zu Einschränkungen

Der größte Sorgenpunkt der Menschen sind steigende Preise. Dies sagen 85 Prozent. Zudem befürchten 56 Prozent, dass sie wegen der Inflation in finanzielle Schwierigkeiten geraten könnten, und 45 Prozent, dass dadurch ihre Ersparnisse entwertet werden.

Aufgrund dessen schränkt sich die große Mehrheit in ihrem Konsumverhalten ein. Knapp die Hälfte spricht sogar von erheblichen Einschränkungen.

Besonders die Teuerungen bei Lebensmitteln (82 Prozent) und Heizkosten (74 Prozent) sorgen für Unsicherheit. Allerdings sehen nur sieben Prozent erhebliche, 69 Prozent nur geringe und 22 Prozent überhaupt keine Einsparpotentiale in Hinblick auf die eigene Energieversorgung.

Skepsis gegenüber Krisenmanagement der Regierung

Vor diesem Hintergrund votieren 83 Prozent der Befragten dafür, dass der Staat den Bürgern bei den Energiekosten unter die Arme greift. Zudem sehen fast zwei Drittel diesen in der Pflicht, die Auswirkungen von Inflation und Energieknappheit so gering wie möglich zu halten.

Gleichzeitig haben nur 14 Prozent großes oder sehr großes Vertrauen darin, dass die beschlossenen Maßnahmen der Bundesregierung greifen. Dagegen äußern drei Viertel der „Generation Mitte“ wenig oder kein Vertrauen ins Krisenmanagement der Regierung.

Eine Ausweitung der staatlichen Entlastungsprogramme zur Inflationsbekämpfung fordern 78 Prozent. Außerdem möchten 56 Prozent, dass die die finanziellen Entlastungen auch weiterhin der Gesamtbevölkerung zugutekommen. Nur 37 Prozent plädieren dafür, vor allem sozial Schwächere zu entlasten.

Insgesamt haben die 30- bis 59-Jährigen immer weniger den Eindruck, dass ihre Interessen von Berlin ausreichend berücksichtigt werden. Während das Stimmungsbild vor einem Jahr geteilt war, fühlen sich aktuell nur noch 14 Prozent angemessen beachtet. 61 Prozent erheben dagegen den Vorwurf, dass ihre Interessen nur unzureichend berücksichtigt werden.