„Sternfahrer“: Branche startet erste gemeinsame Ukraine-Hilfsaktion

30.3.2022

Unter dem Namen „Sternfahrer“ ist Ende vergangener Woche eine gemeinsame Ukraine-Hilfsaktion der Finanz- und Versicherungsbranche an den Start gegangen. Initiiert wurde die Aktion vom Branchendienstleister Newfinance Mediengesellschaft mbH, unterstützt wird sie von mehreren Unternehmen, die bis zum 7. April Spenden entgegennehmen.

Sammelstellen befinden sich bei

Von den Standorten der Unterstützer aus werden die gesammelten Hilfsgüter in einer Sternfahrt am 9. und 10. April zunächst nach Berlin gebracht. Der vereinte Konvoi fährt am 11. April weiter nach Krakau und übergibt die Spenden an das polnische Rote Kreuz.

Was genau benötigt wird und wo sich die Sammelstellen befinden, ist auf einer Aktions-Plattform zu erfahren. Es werden noch Helfer für die Entgegennahme und Verladung der Spenden sowie Fahrer und Beifahrer gesucht. Zudem besteht die Möglichkeit, sich mit einem eigenen Fahrzeug dem Konvoi anzuschließen. Newfinance-Geschäftsführer Rainer Demski wird selbst ein Auto ab München steuern.

Das Engagement der Versicherungsbranche, die Ukraine zu unterstützen, ist groß. Erste Hilfsprojekte wurden bereits kurz nach Beginn des russischen Überfalls aufgelegt. Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH schickte einen Reisebus mit Hilfsgütern in Richtung ukrainische Grenze (VersicherungsJournal 3.3.2022). Mehrere Versicherer bieten speziellen Versicherungsschutz für Kunden und Geflüchtete an (17.3.2022, 10.3.2022).