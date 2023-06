Sterbegeldversicherung: Würdiges Begräbnis ist eine Frage der Finanzen

16.6.2023

Die Menschen unterschätzen die Kosten für ein Begräbnis und sorgen kaum vor. Dies zeigt eine Umfrage der Civey GmbH im Auftrag der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), an der sich im Mai gut 1.000 Personen ab 40 Jahren beteiligten.

Demnach taxieren 86 Prozent der Befragten die durchschnittlichen Kosten einer Bestattung falsch ein. 57 Prozent kümmern sich außerdem nicht um die finanzielle Vorsorge ihres Begräbnisses.

Umfrage zur Sterbevorsorge (Bild: LV 1871)

Im Durchschnitt sei mit rund 13.000 Euro für eine Bestattung zu rechnen, was eine Auswertung der Statista GmbH ergeben habe – eine erhebliche finanzielle Belastung, heißt es in einer Pressemitteilung des Versicherers. Insbesondere seit der Streichung des Sterbegelds bei gesetzlichen Krankenversicherungen im Jahr 2004 habe der Bedarf an Amtsbeisetzungen merklich zugenommen.

Laut den Asscompact Trends II/2023 der BBG Betriebsberatungs GmbH ist die Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland der Favorit von Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern, bei der Vermittlung von Sterbegeldpolicen. Dahinter folgen die Ideal Lebensversicherung a.G. und die LV 1871 (VersicherungsJournal 9.6.2023).