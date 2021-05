Steigende Immobilienpreise bis 2060?

7.5.2021

Trotz Pandemie erleben die Immobilienpreise in Deutschland nach wie vor einen Höhenflug. In Essen stiegen die Kosten für Bestandswohnungen zwischen dem ersten Quartal 2020 und dem ersten Quartal 2021 um 28 Prozent. In Hannover waren es 23 Prozent und in Dresden 20 Prozent. Das zeigt eine Auswertung von Block-Builders.de, einer Marke der Block-Builders GmbH.

Die Verbraucher seien im Mittel davon überzeugt, dass die Immobilien auf dem deutschen Markt überbewertet seien, doch Wissenschaftler gingen von anhaltend steigenden Preisen aus, ist auf dem Portal zu lesen. Als Referenz für die Aussage nennen die Autoren die Universität Freiburg, die bis zum Jahr 2060 einen Boom erwartet, insbesondere in Süddeutschland.

(Bild: Block-Builders.de)

Als Gründe führen die Wissenschaftler laut Block-Builders.de die internationale Migration, den Trend zu kleinen Haushalten, ein geringes Angebot sowie die Zunahme der Wohnfläche pro Person an. Prognosen zur Entwicklung auf dem deutschen Markt sind aber nicht eindeutig.

So sagt die Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG steigende Preise bis 2030 für die Hälfte der 401 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte voraus (VersicherungsJournal 28.4.2021). Wohnungen und Häuser seien vielerorts in Deutschland überbewertet, so der aktuelle Empirica-Blasenindex (27.4.2021). Die Deutsche Bank geht genau aus diesem Grund von einem Ende des Booms für Betongold im Jahr 2024 aus (15.3.2021, 9.3.2021).