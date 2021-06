Steigen die Renten im kommenden Jahr um fünf Prozent?

29.6.2021 – Ob die Renten im nächsten Jahr wie prognostiziert um 4,8 beziehungsweise 5,6 Prozent steigen werde, könne erst im Frühjahr gesagt werden, teilte die Deutsche Rentenversicherung mit. SPD-Kanzlerkandidat Scholz verspricht ein stabiles Rentenniveau bis 2030, Arbeitsminister Heil plant einen Nachfolger der Riester-Rente.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund prognostiziert laut Bild-Zeitung auf Basis der heute vorliegenden Daten einen Rentenanstieg in den alten Bundesländern von 4,8 Prozent und in den neuen Bundesländern von 5,6 Prozent. Die Rentenversicherung wollte die Zahlen nicht bestätigen. Wie hoch das Plus tatsächlich ausfallen wird, steht allerdings erst im Frühjahr 2022 fest.

Tatsächlich geht es um die Anhebung der Rentenentgeltwerte West und Ost. Seit der Wiedervereinigung 1990 haben viele Arbeitnehmer in beiden Landesteilen Rentenentgeltpunkte erworben.

In diesem Sommer wird der Rentenwert West nicht erhöht (aber eben auch nicht gesenkt). Der Rentenwert Ost steigt im Rahmen der schrittweisen Rentenangleichung wie vorgesehen um 0,72 Prozent (VersicherungsJournal 19.3.2021).

Scholz will Rentenniveau bis 2030 bei 48 Prozent halten

Olaf Scholz (Bild: Dominik Butzmann)

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) versprechen in der Bild-Zeitung (Montagausgabe) den Rentnern bis 2030 Stabilität.

Scholz sagte: „Ich garantiere ein stabiles Rentenniveau von 48 Prozent.“ Diese Haltelinie ist derzeit nur bis 2025 festgeschrieben. Scholz ist klar, dass der Steuerzuschuss zur Rente bis zum Ende des Jahrzehnts „sicherlich angehoben“ werden müsste.

Heil sagte auf die Frage, ob sich die Rentner 2022 auf eine Rentenerhöhung freuen dürften: „Ja das dürfen sie.“

Die Wirtschaft sei auf einem guten Weg und wenn der Aufschwung weiter anhalte, würden auch die Rentner davon profitieren. Auch Heil sprach sich für ein stabiles Rentenniveau von 48 Prozent aus.

Heil: Grundrenten-Zahlungen laufen im Sommer an

Heil versicherte, dass im Sommer jetzt die ersten Grundrentenzahlungen (rückwirkend bis zum Jahresanfang) anlaufen würden. An 2022 sollen die Zahlungen dann geordnet fließen. Zum Sachstand will sich heute auch die Deutsche Rentenversicherung auf dem traditionellen Pressfachseminar äußern.

Für Heil hat die staatlich geförderte Riester-Rente ausgedient. Die Zahl der Riester-Renten sei in den letzten Jahren gesunken, weil die Kosten vieler Verträge hoch und die Renditen niedrig seien. Heil sagte, er arbeite an einem „neuen, attraktiven Vorsorgeprodukt“. Den rund 16 Millionen Riester-Sparern garantierte Heil aber Vertrauensschutz.

Die Koalition von CDU/CSU und SPD hatte im Koalitionsvertrag zwar eine Neuaufstellung von Riester vereinbart, die SPD hatte sich zuletzt von dem Vorhaben aber abgewandt und es blockiert. Auf dem zweitägigen Pressefachseminar wird auch über die Rolle diskutiert, die Aktien in der Altersvorsorge spielen könnten.