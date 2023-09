Stationäre Pflege: Eigenanteil steigt auf neuen Rekordwert

8.9.2023 – Seit letztem Jahr erhalten alle Bedürftigen ab Pflegegrad 2 für die stationäre Pflege einen von der bisherigen Pflegedauer abhängigen Zuschuss erhalten. Dennoch sind die den Versicherten verbleibenden Kosten um gut fünf Prozent gestiegen. Sie betragen inzwischen für das erste Jahr der Pflege im Schnitt rund 2.614 Euro pro Monat aufbringen. In zwei Bundesländern stiegen die durchschnittlichen Eigenkosten für eine stationäre Pflege sogar auf über 3.000 Euro im Monat. Dies zeigt eine Datenauswertung des Wido.

Binnen sechs Monaten, nämlich vom 31. Dezember 2022 bis zum 30. Juni 2023, erhöhten sich die Kosten, die Pflegebedürftige nach Abzug der Leistungen von der gesetzlichen (sozialen) Pflegeversicherung (SPV) für eine stationäre Pflege im ersten Jahr zu zahlen hat, um 5,4 Prozent auf 2.614 Euro.

Das zeigt eine kürzlich veröffentlichte Datenauswertung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (Wido). Ende 2022 waren es im ersten Jahr der Pflege monatlich noch 2.479 Euro.

Es handelt sich bei der Datenauswertung laut Wido um „eigene Berechnungen auf Basis der Leistungs- und Preisvergleichslisten nach §7 Absatz 3 SGB XI“. Einrichtungen mit einem einrichtungs-einheitlichen Eigenanteil (EEE) über 5.000 Euro wurden in die Analysen nicht einbezogen. Insgesamt wurden nach WIdO-Angaben knapp 11.000 Pflegeheime berücksichtigt.

Soziale Pflegeversicherung: gleiche Pauschalleistungen seit 2017

Der Eigenanteil setzt sich zum einen aus den Kosten für die Unterkunft und die Verpflegung sowie den Investitionskosten des Pflegeheims zusammen. Letztere enthalten zum Beispiel die Wartungskosten für das Gebäude und technische Anlagen, die das Heim anteilig auf die Bewohner umlegen kann.

Die beiden Kostenbereiche „Unterkunft und Verpflegung“ sowie „Investitionen“ tragen die Heimbewohner allein. Dazu kommt ein Teil der pflegebedingten Kosten, da die Pauschalleistungen der SPV hierfür nicht ausreichen. Konkret handelt es sich hier um den sogenannten einrichtungs-einheitlichen Eigenanteil (EEE), der für alle stationär betreuten Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 2 bis 5 gleich hoch ist.

Bei einer vollstationären Pflege übernimmt die SPV je nach Pflegegrad einen monatlichen Pauschalbetrag für die Pflege, Betreuung und medizinische Behandlung. Das sind seit 2017 nahezu gleichgeblieben bis zu 125 Euro bei Pflegegrad 1, 770 Euro bei Pflegegrad 2, 1.262 Euro bei Pflegegrad 3, 1.775 Euro bei Pflegegrad 4 und 2.005 Euro bei Pflegegrad 5.

Zu tragender Eigenanteil ist in allen Bereichen gestiegen

Seit 2022 erhalten die Leistungsempfänger zusätzlich einen von der bisherigen Dauer der stationären Pflege abhängigen Leistungszuschlag. Damit werden die Eigenanteile der EEE bis Ende des ersten Jahres der stationären Pflege um fünf Prozent, bis Ende des zweiten Jahres um 25 Prozent, bis Ende des dritten Jahres um 45 Prozent und nach dem Ende des dritten Jahres um 70 Prozent gekürzt.

Dennoch hat sich allein der EEE, dazu zählen auch die Lohnkosten für das Pflegepersonal, erhöht. Er ist in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 7,9 Prozent auf monatlich 1.259 Euro für das erste Jahr der Pflege gestiegen.

Auch alle anderen Kosten haben sich binnen eines halben Jahres erhöht: Die Unterhaltskosten stiegen um 4,4 Prozent auf 879 Euro und die Investitionskosten um 1,1 Prozent auf 475 Euro.

Deutliche regionale Unterschiede

In zwei Bundesländern, nämlich in Baden-Württemberg und im Saarland lagen die durchschnittlichen Selbstbeteiligungen für die stationäre Pflege in den ersten zwölf Monaten bei monatlich über 3.000 Euro.

Mit unter 2.000 Euro am günstigsten war die Betreuung in Sachsen-Anhalt. Unter dem Bundesdurchschnitt lagen auch Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Stationäre Pflege im ersten Jahr*: Monatlicher Eigenanteil eines Pflegebedürftigen** in Euro Bundesland Monatliche Gesamtkosten im ersten Jahr Davon Unterkunft/ Verpflegung Investitions-Kosten Einrichtungs-einheitlicher Eigenanteil (EEE) mit/ohne Zuschuss Bundesweiter Durchschnitt 2.614 879 475 1.259/1.325 Baden-Württemberg 3.009 950 469 1.590/1.673 Bayern 2.561 783 382 1.396/1.469 Berlin 2.583 707 388 1.488/1.566 Brandenburg 2.345 762 337 1.246/1.312 Bremen 2.650 923 561 1.166/1.228 Hamburg 2.550 874 529 1.147/1.208 Hessen 2.601 791 493 1.317/1.386 Mecklenburg-Vorpommern 2.196 710 339 1.147/1.208 Niedersachsen 2.353 748 567 1.038/1.093 Nordrhein-Westfalen 2.854 1.125 565 1.164/1.225 Rheinland-Pfalz 2.854 1.098 504 1.252/1.318 Saarland 3.201 1.055 595 1.551/1.633 Sachsen 2.379 711 398 1.270/1.337 Sachsen-Anhalt 1.942 670 302 970/1.021 Schleswig-Holstein 2.448 854 490 1.104/1.162 Thüringen 2.293 794 404 1.095/1.153

Frühzeitige Vorsorge entlastet auch die Angehörigen

Die Wido-Datenauswertung verdeutlicht, dass die gesetzliche Pflegeversicherung nur einen Teil der Kosten für eine stationäre Pflege übernimmt.

Ähnliches zeigt auch eine Datenanalyse des Verbands der Ersatzkassen e.V. (VDEK) (VersicherungsJournal 21.7.2023), die im Juli 2023 erschienen ist. Dabei wurde allerdings, anders als bei der Wido-Auswertung, die Ausbildungsumlage und die individuellen Ausbildungskosten, die vom Pflegeheim teils an die Pflegebedürftigen weitergereicht werden, nicht berücksichtigt.

Nach dem Angehörigen-Entlastungsgesetz ist zwar ein Kind oder ein Elternteil seit 2020 normalerweise nicht zur Übernahme der Pflegekosten verpflichtet, wenn dessen Bruttojahreseinkommen maximal 100.000 Euro beträgt. Diese Regelung gilt jedoch nicht für den Ehepartner des Pflegebedürftigen.

Reicht also das eigene Einkommen und Vermögen zusammen mit den Leistungen der SPV nicht aus, um die Pflegekosten zu decken, sind der Ehepartner und/oder unter Umständen auch die eigenen Kinder verpflichtet, einen Teil der restlichen Pflegekosten zu tragen.