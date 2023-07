Starkregenbilanz: Wo Hausbesitzer am stärksten betroffen waren

27.7.2023 – In den vergangenen 20 Jahren richteten extreme Regenfälle am häufigsten Schäden in Berlin an. Rheinland-Pfalz verzeichnete den höchsten Schadendurchschnitt. Unter den Stadt- und Landkreisen war Euskirchen aufgrund der Hochwasserkatastrophe durch „Tief „Bernd“ am stärksten betroffen. Dies zeigt eine Statistik des GDV für die Jahre 2002 bis 2021.

WERBUNG

Starkregen hat in den vergangenen 20 Jahren bundesweit für Schäden von 12,6 Milliarden Euro an Wohngebäuden gesorgt. Seit 2002 war statistisch jedes zehnte Haus betroffen.

Die Beseitigung der Folgen kostete die Besitzer durchschnittlich 7.600 Euro. Dies zeigt eine Auswertung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Beim Starkregen liegt Berlin an der Spitze

Im Ländervergleich liegt Berlin an der Spitze. An der Spree hatte fast jedes siebte Haus (148 von 1.000 Wohngebäuden) einen Schaden durch besonders massive Niederschläge. Dahinter folgen Sachsen mit einer Quote von 143 und Nordrhein-Westfalen mit 133. In Bremen waren mit 56 von 1.000 Wohngebäuden die Starkregenschäden am seltensten.

Rheinland-Pfalz verzeichnete den höchsten Schadendurchschnitt (10.975 Euro). Besonders hohe Kosten verursachten die Wassermassen auch in Sachsen (10.267 Euro) und in Nordrhein-Westfalen (9.381 Euro). Am geringsten fielen sie in Bremen aus (4.115 Euro).

*Starkregenereignisse: Dauerstufe ein bis neun Stunden; **Schäden aller Wohngebäude: versicherte und nicht versicherte Schäden (Bild: GDV)

WERBUNG

Wo Hausbesitzer am häufigsten …

Unter den Stadt- beziehungsweise Landkreisen war Euskirchen (590 Schäden je 1.000 Wohngebäude) am stärksten betroffen. Dies führt der Verband auf die Verwüstungen durch Tief „Bernd“ (VersicherungsJournal Archiv) zurück. Die Beseitigung eines Schadens kostete dort im Schnitt mehr als 45.000 Euro.

Erhebliche Auswirkungen hatten Starkregenereignisse auch in Münster (324 Schäden je 1.000 Wohngebäude). In der Domstadt fallen insbesondere die enormen Niederschläge im Juli 2014 ins Gewicht.

In die Top Ten der am häufigsten von Starkregenschäden betroffenen Kommunen schafften es ferner der Eifelkreis Bitburg-Prüm (301 Schäden je 1.000 Wohngebäude), die Stadt Köln (Quote 296) und der Landkreis Ahrweiler (293).

Ebenso die Städte Leverkusen (287) und Hagen (264) sowie der Rhein-Erft-Kreis (252), der Rheinisch-bergische Kreis (243) und er Rhein-Sieg-Kreis (237).

… und am wenigsten betroffen waren

Die Top Ten der Stadt- und Landkreise, in denen Starkregenereignisse im Zeitraum 2002 bis 2021 die geringsten Schäden verursachten, führen die Wesermarsch (18 Schäden je 1.000 Wohngebäude), Sonneberg (Quote 21) und Hildburghausen (28) an.

Es folgen Bamberg (29) sowie Bremerhaven, Friesland und Siegen-Wittgenstein (jeweils 30). Vergleichsweise gering fielen auch die Quoten in Leer (31 Schäden), Stendal (32) und Nordhausen (33) aus.

Gegenden, die […] nur wenige Schäden durch Starkregen erlebten, haben bislang einfach Glück gehabt. Katharina Lengfeld, Deutscher Wetterdienst

Wahrscheinlichkeit neunmal höher

„Wir gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit für ein extremes Ereignis, wie es 2021 den Westen Deutschlands getroffen hat, in Folge des Klimawandels bis zu neunmal höher ist“, wird Katharina Lengfeld, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Wetterdienst, in einer Pressemitteilung des GDV zitiert.

„Die kurzen, heftigen Regengüsse treten überall in Deutschland auf. Das heißt, jeder kann von Starkregen betroffen werden“, sagt die Expertin. „Gegenden, die in den letzten 20 Jahren nur wenige Schäden durch Starkregen erlebten, haben bislang einfach Glück gehabt“, so Lengfeld.

Gerade die kurzen, heftigen Niederschläge verursachen dem GDV zufolge besonders viele Schäden. Nach seinen Angaben haben aktuell bundesweit lediglich 52 Prozent der Hausbesitzer eine Elementarschaden-Versicherung abgeschlossen – und sind damit gegen die Folgen extremer Regenfälle geschützt.