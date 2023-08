Starker Wind gilt nicht als Ausrede für eine Flugverspätung

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

3.8.2023 –

In den Sommermonaten steigt zwangsläufig der Bedarf an Hilfsleistungen für reiselustige Kfz-Versicherte. Da sind Engpässe vorprogrammiert. Doch wenn die Unterstützung in Notfällen völlig ausbleibt, hört der Spaß auf. Der Kölner Versicherer ist massiv in die Kritik geraten. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...