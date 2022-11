Staatsgarantie für Terrorversicherer auf zwei Jahre verlängert

11.11.2022 – Das Bundes-Finanzministerium gibt grünes Licht für milliardenschwere Garantien zur finanziellen Absicherung bei Terrorakten. Die Gesamthöhe ist aber geringer als bei der letzten Verlängerung im Jahr 2019. Terrorakte liegen derzeit nicht in der Top Fünf der Risiken für Deutschland.

Planungssicherheit dank Verlängerung der Staatsgarantie: Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat diese erneut für die Extremus Versicherungs-AG auf zwei Jahre verlängert. Die Staatsgarantie gilt jetzt bis zum 31. Dezember 2024. Sie beträgt 5,98 Milliarden Euro pro Jahr. Extremus stellt 2,52 Milliarden Euro zur Verfügung.

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Der Terrorversicherer deckt durch Terrorfolgen ausgelöste Sach- und Ertragsausfallschäden der deutschen Wirtschaft bis zu einer Gesamthöhe von 8,5 Milliarden Euro ab. Damit ist die Gesamthöhe aber geringer als bei der letzten Verlängerung im Jahr 2019 (VersicherungsJournal 14.11.2019). Damals betrug die maximale Höhe neun bis zehn Milliarden Euro.

Wirtschaftsvertreter erleichtert

„Vor dem Hintergrund, dass sich die Sicherheitslage international zunehmend verschärft hat, ist die Verlängerung der Staatsgarantie für Terrorrisiken ein wichtiges Signal zur Stabilität der deutschen Wirtschaft“, sagt der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) Jörg Asmussen.

Wirtschaftsvertreter äußern sich in einer Meldung des GDV erleichtert. Jetzt hoffe man darauf „eine tragfähige Versicherungslösung aufzubauen, die nach Möglichkeit auch optionale Erweiterungen in territorialer Hinsicht und die Absicherung weiterer systemischer Risiken“ zulassen, so zum Beispiel der Vorstandsvorsitzende des Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V. (GVNW), Alexander Mahnke.

Terrorakte nicht in der Top Fünf der Risiken

Laut dem Global Risk Report 2022 der Marsh GmbH liegen Terrorakte nicht in der Top Fünf der Risiken für Deutschland. Auch ist die Gefährdung durch Terrorismus seit Beginn der Corona-Pandemie global „nur“ um 1,6 Prozent gestiegen.

Hintergrund: Der 2002 im Gefolge der Anschläge vom 11. September 2001 gegründete Spezialversicherer Extremus versichert Schäden an Gebäuden, Einrichtungen und Vorräten, die durch einen in Deutschland begangenen Terrorakt entstanden sind, sowie daraus resultierende Betriebsunterbrechungs-Schäden.

Gezeichnet werden nur Risiken ab einer Gesamtversicherungs-Summe von 25 Millionen Euro (Sach- und/oder Betriebsunterbrechungs-Versicherung).