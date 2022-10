Spritpreise: Kfz-Versicherte ringen mit Einsparoptionen

26.10.2022 – Anhaltend hohe Preise an den Tankstellen zwingen 93 Prozent der Besitzer zum Überdenken ihrer Pkw-Nutzung. Das macht eine Umfrage des ADAC deutlich. Die Ansätze zum Sparen sind verschiedene: Preischeck, umsichtiges Fahren und Telematik-Angebote – dem Deutschen ist mittlerweile alles Recht.

Teure Zeiten für den „Bleifuß“. Wem ein rasches Vorankommen auf der Autobahn früher wichtiger war als der Verbrauch, muss jetzt den Gürtel enger schnallen. Die seit Monaten hohen Benzinpreise machen es notwendig. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine Umfrage der ADAC Autoversicherung AG.

Für die Ergebnisse hatte die Bilendi GmbH im Auftrag der ADAC Autoversicherung im September dieses Jahres insgesamt 1.047Autofahrer ab 18 Jahren, die beim Abschluss einer Kfz-Versicherung (Mit-)Entscheider sind, in einer Online-Umfrage zur Belastung durch die Spritpreise und den Umgang mit diesen befragt.

Hohe Preise sorgen für Frust bei Pkw-Besitzern

Immer wieder stehen Autofahrer vor den Zapfsäulen der Tankstellen und betrachten erschrocken die sich rasend erhöhende Summe im Zahlbetragsfenster. 44 Prozent der Befragten bezeichnen die Kosten laut Umfrage als „sehr belastend“. Für 31 Prozent sind sie sogar „äußerst belastend“. Lediglich eine kleine Minderheit von vier Prozent gab an, dass die aktuellen Preise für sie kein Problem darstellen.

Wer im ländlichen Raum wohnt – definiert als Orte unter 5.000 Einwohner – leidet mehr unter den Preisen. Hier gaben 80 Prozent eine sehr oder äußerst hohe Belastung an. Auch Frauen sind mit 79 Prozent laut ADAC stärker betroffen.

Der einzige Ausweg heißt Sparen

Um der Kostenbelastung zu begegnen, sind 93 Prozent der Befragten fest entschlossen, Kosten zu sparen. 78 Prozent vergleichen die Kraftstoffpreise, um günstig zu tanken, und 64 Prozent setzen sich weniger ins Auto. 55 Prozent und damit mehr als die Hälfte der Befragten achten zudem besonders auf eine spritsparende Fahrweise.

Auf ähnliche Zahlen kam auch der kürzlich veröffentlichte „Auto-Report“ der Allianz Direct Versicherungs-AG (VersicherungsJournal 5.10.2022). Hier sagten sogar 57 Prozent, dass sie auf ihren Fahrstil achten.

Dem Report nach überlegen 15 Prozent sogar, das Auto zu verkaufen. Zudem verzichtet jeder fünfte Befragte auf die Inspektion und Serviceleistungen. 16 Prozent nehmen nicht einmal notwendige Reparaturdienste in Anspruch. Auch die Kfz-Versicherung gerät in den Fokus. Neun Prozent sind laut Auto-Report fest entschlossen zu wechseln.

Auch der ADAC meldet Ähnliches: 24 Prozent der Autofahrer haben angegeben, dass sie ihre Versicherung auf den Prüfstand stellen.

Fahrer hoffen durch Telematik auf niedrigere Beiträge

Zudem erklärten laut ADAC 52 Prozent, dass sie sich für einen Telematiktarif interessieren, um möglicherweise die Kosten zu senken. Vor allem Umfrageteilnehmer zwischen 18 und 29 Jahren sind dafür offen – 72 Prozent von ihnen stimmten zu. Autofahrer zwischen 30 und 30 Jahren gaben zu 64 Prozent an, sich eine Telematik-App vorzustellen, bei den 40- bis 49-Jährigen immerhin noch etwas mehr als die Hälfte – 52 Prozent.

Richtig erfolgreich fühlen sich die Befragten mit ihren Sparmaßnahmen überwiegend nicht. Nur 27 Prozent bestätigen Erfolge, ganze 66 Prozent wiederum nur in geringem Maße.

Alternative auf der Straße: E-Autos

Angesichts des Dauerhochs an Spritpreisen mag der ein oder andere Autofahrer vielleicht einen Umstieg ins elektrisch angetriebene Fahrzeug in Betracht gezogen haben. Mittlerweile lässt der steigende Strompreis diesen Wechsel etwas weniger attraktiv erscheinen.

Dennoch: Die Verti Versicherung AG, die sich auf eine Untersuchung der Check24 Vergleichsportal GmbH bezieht, berichtet in einer Meldung von 44 Prozent Kosteneinsparung für E-Autos gegenüber Verbrennern bei jährlich gleicher Fahrleistung.

Aktuell gelten E-Fahrzeuge in der Kfz-Versicherung (Voll- und Teilkasko) als günstiger als Verbrenner. So winken bei elektronisch betriebenen Autos Umweltrabatte und Zuschüsse sowohl beim Wagen als auch bei hauseigenen Ladeboxen. Auch der geringe Wartungsaufwand schlägt positiv zu Buche. Die höheren Schadenkosten bei einem Unfall könnten das E-Auto in Zukunft allerdings verteuern (3.8.2022).

Übrigens: Die Deutschen halten an ihrem Auto fest. Aus dem „Auto-Report“ der Allianz Direct lässt sich entnehmen, dass 41 Prozent der Befragten auch bei konstant hohen Kosten nicht auf das Auto verzichten würden, selbst wenn sie es könnten.