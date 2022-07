SPD: Doch kein Abschied von der Bürgerversicherung?

4.7.2022 – Für Sozialdemokrat Waldemar Radke ist die Einführung einer Bürgerversicherung zur Stärkung des Krankenversicherungs-Systems unumgänglich. Im ersten Schritt müsse man dazu eine politische Mehrheit bekommen, die sich auch in der Regierung ausdrücke, berichtet der stellvertretende ASG-Vorsitzende im Interview mit dem VersicherungsJournal.

WERBUNG

Die Bundeskonferenz der Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Gesundheitswesen (ASG) hat kürzlich über die aktuellen gesundheits- und pflegepolitischen Entwicklungen beraten.

Die erarbeiteten Positionen sollen kurzfristig in die bundespolitische Diskussion einfließen und auch zukunftsweisende Impulse geben, heißt es in einer Pressemeldung.

Moderne Gesundheits- und Pflegepolitik nur mit Einheitsversicherung

„Das Ziel des Aufbruchs in eine moderne sektorenübergreifende Gesundheits- und Pflegepolitik kann aber nur erreicht werden, wenn erforderliche Leistungen unabhängig vom Versichertenstatus allen Menschen in Deutschland zur Verfügung stehen“, wird Waldemar Radke, stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD, zitiert.

„Um alle – in der Stadt und auf dem Land – gut zu versorgen und zu pflegen, ist eine Stärkung unseres solidarischen Krankenversicherungs-Systems durch Einführung einer Bürger*innenversicherung unumgänglich“, so Radke weiter.

WERBUNG

Bürgerversicherung wurde im Koalitionsvertrag nicht berücksichtigt

Diese Sätze ließen aufhorchen. Zumal es die Einheitsversicherung, die sich SPD, Grüne und Linken im vergangenen Jahr in ihre Wahlprogramme geschrieben hatten (VersicherungsJournal 24.6.2021), nicht in den Koalitionsvertrag der Ampelregierung geschafft hat (25.11.2021). In der Assekuranz verbreitete sich leichter Optimismus (26.11.2021).

Doch nun scheint das Schreckgespenst Bürgerversicherung zurück zu sein. Wie weit die Pläne der SPD sind, berichtet Radke im Interview mit dem VersicherungsJournal.

Bundes-Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat kürzlich auf der Jahrestagung des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. gesagt, die PKV sei ein Bestandteil der Versorgung, auf „den wir nicht verzichten können und wollen“. Dies wurde vielfach als Abschied der SPD von der Bürgerversicherung gewertet. Was bestärkt Sie nun in der Annahme, dass eine Bürgerversicherung durchsetzbar ist?

Waldemar Radke (Bild: SPD)

Waldemar Radke: Die Einführung einer Bürgerversicherung ist seit vielen Jahren klare Beschlusslage in der SPD. Dabei ist aber klar, dass dies keine Aufgabe für eine Legislaturperiode ist, sondern hier müssen wir in einer Dekade denken und handeln.

Wie sollte eine Bürgerversicherung konkret aussehen?

Eine gleichartige Versicherung für alle – egal, ob abhängig beschäftigt oder selbstständig.

Was würde mit der privaten Krankenvollversicherung passieren, besonders mit bereits bestehenden Verträgen?

Das ist noch nicht abschließend diskutiert. Denkbar ist, dass bestehende Verträge fortgesetzt werden – aber keine neuen mehr abgeschlossen werden könnten. Die PKV würde dann also über eine gewisse Zeitspanne „auslaufen“.

Welche Schritte planen Sie, um die Einführung einer Bürgerversicherung zu realisieren?

Das Entscheidende ist im ersten Schritt natürlich, dafür eine politische Mehrheit zu bekommen, die sich auch in der Regierung ausdrückt. Gegenwärtig ist dies bekanntlich noch nicht der Fall.

Welchen Zeitrahmen haben Sie sich dafür gesetzt?

Das lässt sich seriös erst einschätzen, wenn wir die Bürgerversicherung in einem Koalitionsvertrag verhandeln können.

Die Fragen stellte