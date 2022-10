Sparquote der privaten Haushalte sackt kräftig ab

26.10.2022 – Die saisonbereinigte Sparquote der privaten Haushalte ist im ersten Halbjahr 2022 in etwa auf das Niveau des Vor-Corona Jahres 2019 zurückgefallen. Dies berichtet das Statistische Bundesamt. Das neue Anlegerbarometer von Union Investment zeigt, wie Rekord-Inflationsrate und steigende Zinsen die Entscheidungen rund um das Thema Geldanlage beeinflussen.

Nach einem historischen Höchstwert von 18,2 Prozent im ersten Halbjahr 2021 ist die saisonbereinigte Sparquote der privaten Haushalte wieder kräftig gesunken. Im ersten Halbjahr 2022 lag sie bei 11,1 Prozent und damit in etwa auf dem Niveau des Vor-Corona Jahres 2019 (1. Halbjahr 2019: 11,0 Prozent. Dies berichtete das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag.

Damit konnten die privaten Haushalte im den ersten sechs Monaten dieses Jahres je 100 verfügbarem Einkommen saisonbereinigt im Schnitt 11,10 Euro zurücklegen. Dies entspricht einem Betrag von monatlich durchschnittlich 240 Euro je Einwohner.

Sparquote privater Haushalte pro Halbjahr

Zahlen sind Durchschnittswerte

Die Statistiker weisen darauf hin, dass es abhängig von Einkommenshöhe, Sparneigung und Lebenslage jedoch sehr deutliche Unterschiede gebe. Während einige Haushalte nach wie vor viel Geld auf die Seite legen konnten, blieb bei anderen am Ende des Monats nichts übrig.

Starke Preisanstiege vor allem für Energie und Lebensmittel würden es aktuell vielen Haushalten immer schwerer machen, zu sparen. Die Zahlen seien Durchschnittswerte.

Insgesamt belief sich das gesamtwirtschaftliche Sparvolumen der privaten Haushalte im ersten Halbjahr 2022 saisonbereinigt auf 121,2 Milliarden Euro.

Inflation und steigende Zinsen beeinflussen Sparverhalten

Unterdessen zeigt auch eine Studie der Union-Investment-Gruppe, dass Rekord-Inflationsrate sowie steigende Zinsen bei vielen Sparern Entscheidungen rund um das Thema Geldanlage beeinflussen.

Das aktuelle Anlegerbarometer untersucht, welche Aspekte dabei besonders im Fokus stehen. Dazu wurden im August 1.010 Personen im Alter von 20 bis 59 Jahren online befragt, die in privaten Haushalten über Finanzen entscheiden und mindestens eine Geldanlage besitzen. Die Erhebung führte die Forsa Politik und Sozialforschung GmbH durch.

Sicherheit steht im Mittelpunkt

Das Ergebnis: Für die meisten Befragten ist in diesen Zeiten Sicherheit wichtig. 40 Prozent (Vorjahr: 37 Prozent) geben an, auf jeden Fall mindestens den eingezahlten Betrag zurückbekommen zu wollen.

Auch die Erzielung einer Rendite spielt weiterhin eine große Rolle. Allerdings hat dieser Aspekt in den letzten drei Monaten etwas an Relevanz verloren (aktuell: 27 Prozent; Vorquartal 31 Prozent). Jederzeit an ihr Geld kommen, möchten aktuell 18 Prozent (Vorjahr: 16 Prozent).

Bei Turbulenzen bei der Anlage gelassen

Auf recht hohem Niveau bleibt sich die Bereitschaft, für eine angemessene Rendite zwischenzeitlich Kursverluste in Kauf zu nehmen. Dazu sind 60 Prozent bereit (Vorquartal: 62 Prozent).

Der Anteil der Befragten, die der Auffassung sind, Fondssparpläne lieferten die höchsten Erträge, stieg weiter an von 77 Prozent im ersten Quartal 2019 auf aktuell 86 Prozent.