Spahn versichert: Paritätische Finanzierung auch für Rentner

Die neue Regierungskoalition von CDU/CSU und SPD hat sich darauf verständigt, zu Beginn des kommenden Jahres zur paritätischen Finanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zurückzukehren. Im Koalitionsvertrag ist allerdings nur davon die Rede, dass Beschäftigte und Arbeitgeber den Zusatzbeitrag künftig je zur Hälfte bezahlen sollen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bestätigte jetzt auf Anfrage der Bild-Zeitung, dass diese Neuregelung auch für Rentner gelten wird. Spahn sagte: „Wir wollen in diesen guten Zeiten die Bürger entlasten.“

Spahn bezifferte auf Arbeitnehmerseite die Entlastungen mit 5,5 Milliarden Euro. Die Krankenversicherung der Rentner (KVdR) aufseiten der Deutschen Rentenversicherung Bund wird mit etwa 1,4 Milliarden Euro jährlich belastet. Ende Januar 2018 verfügte die Rentenversicherung über eine Nachhaltigkeitsrücklage von knapp über 33 Milliarden Euro, was einer Rücklage von 1,54 Monatsausgaben entsprach. Legt man den Zusatzbeitrag der Techniker Krankenkasse (TK) von 0,9 Prozent zugrunde, dann würde ein Rentner mit einer Monatsrente von 1.000 Euro 4,50 Euro mehr im Portemonnaie haben.

Neben dieser „Rentenerhöhung“ zu Jahresbeginn könnten die Rentner zur Jahresmitte dann mit einer erneut kräftigen Rentenanhebung rechnen, schreibt die Boulevard-Zeitung. In den alten Bundesländern könne das Rentenplus 2,97 Prozent und in den neuen Bundesländern sogar 3,72 Prozent erreichen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales dürfte allerdings erst im März 2019 die genauen Rentensteigerungen bekanntgeben. Per 1. Juli 2018 werden die Renten in den alten Bundesländern bereits um 3,22 Prozent und in den neuen Bundesländern um 3,37 Prozent angehoben (VersicherungsJournal 21.3.2018).