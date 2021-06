Spahn räumt Fehler in Notlagesituation ein

18.6.2021 – Auf dem PKV-Verbandstag am Donnerstag in Berlin wurde eine gesundheitspolitische Bilanz der Coronakrise gezogen. Bundes-Gesundheitsminister Jens Spahn sagte, die Lehre sei, sich künftig vor allem operativ so aufzustellen, dass man besser reagieren könne. Spahn und auch FDP-Chef Christian Lindner bekräftigten, dass man am dualen Gesundheitssystem festhalten wolle. PKV-Verbandschef Dr. Ralf Kantak unterstrich, dass sich die PKV über ihren Versichertenanteil hinaus an der Finanzierung von Corona-Maßnahmen beteiligt habe.

Das duale Gesundheitssystem von gesetzlicher (GKV) und privater Krankenversicherung (PKV) hat sich nach Einschätzung von Spitzenpolitikern aus der Union und FDP gerade auch in der Corona-Pandemie bewährt.

Bundes-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Donnerstag auf der Jahrestagung des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) in Berlin, in der durch die Corona-Pandemie unerwartet aufgetretenen Notlage habe man schnell reagieren müssen, was auch teuer hätte bezahlt werden müssen.

Spahn: weiter Vorsicht und Umsicht walten lassen

Jens Spahn (Archivbild: Brüss)

Spahn meinte mit Blick auf die deutlich gesunkenen Corona-Zahlen, die „Zeit der Zuversicht“ sei da, aber man müsse weiter Vorsicht und Umsicht walten lassen. Allein am Mittwoch habe es in Deutschland über 1,2 Millionen Impfungen gegeben. Auf Kritik, warum nicht auch in Deutschland wie in den USA in Supermärkten geimpft werde, sagte Spahn, weil Deutschland im Gegensatz zu den USA eben in der Fläche mit Arztpraxen versorgt sei.

Spahn räumte Fehler in der Notlagesituation etwa bei der Beschaffung von Masken ein. Aber das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) sei ein Gesetzgebungsressort und operativ auf eine solche Notlage gar nicht vorbereitet gewesen.

Deshalb müsse man sich für künftige Herausforderungen neu aufstellen. Man könnte operative Einheiten für einen Pandemiefall schaffen und Impfstoffkapazitäten über beispielsweise 700 Millionen Dosen im Jahr vorhalten. Für die Kosten würde dann der Bund aufkommen.

Nach der Bundestagswahl wollen Spahn und Lindner regieren

Beim „Heimspiel“ des PKV-Verbands wollte sein Vorstandsvorsitzender Dr. Ralf Kantak dann abschließend von Spahn wie auch vom ebenfalls eingeladenen FDP-Chef Christian Lindner wissen, was sie nach der Wahl im September vorhaben. Spahn machte unmissverständlich deutlich, dass die Union weiter regieren wolle. Dafür würden auch die jüngsten Umfragen sprechen.

Lindner sagte, die Union dürfe sich nicht allein mit Bündnis 90/Die Grünen, die genauso wie die SPD ein Befürworter einer Bürger-Krankenversicherung wären, einlassen. Spahn hatte zuvor eingeräumt, dass die SPD alle möglichen Verbesserungen für die PKV (etwa Neuregelung der Beitragsanpassungen) blockiert habe.

Lindner, der eine Koalition mit Grünen und Union nach der letzten Wahl abgelehnt hatte („lieber nicht regieren als schlecht regieren“), sagte: „Wir wollen auch gerne regieren.“ Am liebsten aber so wie in Nordrhein-Westfahlen (CDU/FDP). Das geben die Meinungsumfragen aktuell allerdings nicht her.

PKV-Verband: Duales System hat sich in der Krise bewährt

Der PKV-Verbandschef kritisierte zwar Parteien (SPD, Grüne, Linkspartei), die sich auch in diesem Jahr für den „alten Hut der Bürgerversicherung“ einsetzen würden. Wirklich beunruhigt über einen möglichen für die PKV negativen Wahlausgang wirkte Kantak aber nicht.

2020 und im ersten Halbjahr 2021 habe die PKV bislang mehr als 1,7 Milliarden Euro zugesteuert, um die medizinische Versorgung in der Coronakrise zu sichern. „In der Corona-Pandemie hat das deutsche Gesundheitswesen seine Leistungsfähigkeit und Krisenfestigkeit unter Beweis gestellt“, sagte Kantak.