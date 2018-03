Spahn nennt Prioritätenliste in der Gesundheitspolitik

26.3.2018 – Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat am Freitag im Bundestag seine Prioritäten in der Gesundheits- und Pflegepolitik für die kommenden Monate vorgestellt. Dazu gehören die Stärkung der pflegerischen Versorgung, die Verbesserung der Terminvergaben für GKV-Versicherte und die Wiederherstellung der paritätischen GKV-Finanzierung. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sicherte Spahn zwar eine enge Zusammenarbeit zu, forderte aber zugleich eine schnelle Umsetzung von gleicher Bezahlung von Ärzten ein, egal ob sie nun einen gesetzlich oder privat Versicherten behandeln würden.

Der neue Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat am Freitag in der Bundestagsdebatte um das Regierungsprogramm der Neuauflage der Großen Koalition von CDU/CSU und SPD seine Prioritätenliste in der Gesundheits- und Pflegepolitik gesetzt. Sie soll bis zur Sommerpause auf den Weg gebracht werden.

Rückkehr zur paritätischen Finanzierung

Spahn bezeichnete eingangs seiner Rede die fünf Millionen Menschen, die im Gesundheitssystem in Deutschland beschäftigt seien, als „Helden des Alltags“.

Zur Prioritätenliste Spahns gehört die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Beiträge durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Einschließlich der Beitragssenkung in der Arbeitslosen-Versicherung würden die Menschen ab 2019 um jährlich acht Milliarden Euro entlastet. „Das ist ein deutliches Zeichen“, sagte Spahn. „Wir haben viel vor.“

Nicht zu seiner Liste dazu gehörte das Vorhaben, die Gebührenordnungen für Ärzte in der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung zu evaluieren.

Lauterbach verwies auf die Probleme bei der Terminvergabe

In der auf eine gute Stunde angesetzten Aussprache zeigte sich erneut, dass bei jetzt sieben im Bundestag vertretenen Parteien die Redezeiten so eng sind, dass nur Schwerpunktthemen angesprochen werden können.

Der SPD-Gesundheitsexperte Professor Dr. Karl Lauterbach wiederholte seine These von der Zwei-Klassen-Medizin in Deutschland. „Wir müssen uns ehrlich machen“, sagte Lauterbach. Ohne gleiche Bezahlung werde man das Problem der Terminvergaben nicht lösen können. Er forderte die baldige Einsetzung einer Kommission, die sich mit den beiden Gebührenordnungen befassen soll.

In der Pflege sind 25.000 Stellen zu besetzen

Spahn und Lauterbach machten deutlich, dass sie so schnell wie möglich die Zahl der vereinbarten neuen 8.000 Pflegestellen umsetzen wollen. Lauterbach wies dabei auf bereits bestehende 17.000 offene Stellen in der Pflege hin. Dem Bedarf an 25.000 Pflegekräften stünden aber nur 3.000 Bewerber gegenüber. Die Bezahlung müsse deutlich attraktiver werden, sind sich die beiden Hauptakteure in der Gesundheitspolitik der Großen Koalition einig.

Spahn sagte mit Blick auf das noch kurz vor Ende der letzten Legislaturperiode auf den Weg gebrachte Pflegeberufsgesetz, er habe jetzt die dazugehörende Verordnung in die Ressortabstimmung gegeben.

Die pflegepolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, Kordula Schulz-Asche, erklärte, die in letzter Minute eingebrachte Reform zur generalistischen Ausbildung habe noch viele Fragen offengelassen. Man werde jetzt die Ausbildungsverordnung genau prüfen.

Krankheiten unterscheiden nicht zwischen GKV- und PKV-Versicherten

Für Spahn muss auch schnell das Problem der Terminvergabe bei gesetzlich Krankenversicherten angegangen werden. „Krankheiten unterscheiden nicht zwischen GKV- und PKV-Versicherten“, sagte Spahn. Jetzt gehe es um konkrete Verbesserungen, etwa über das auf 25 von 20 Stunden ausgeweitete Sprechstundenangebot von Ärzten. Die FDP kritisierte dies als „planwirtschaftlichen Eingriff“ bei den niedergelassenen Ärzten.

Spahn erwähnte nur am Rande weitere Vorgaben, die im Bereich der Gesundheitspolitik im Koalitionsvertrag vereinbart wurden. Dazu gehört die Entlastung der Selbstständigen beim Mindestbeitrag in der GKV.

Nach der Stärkeverteilung der Fraktionen hat jetzt immer die AfD das erste Rederecht der Opposition. Lauterbach fand hier klare Worte auf den ersten AfD-Redner, der in der Gesundheitspolitik Deutsche gegenüber Asylbewerbern im Nachteil sah, sich aber zur Gesundheitspolitik der Regierung selbst nicht weiter äußerte.