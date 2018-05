Spahn kündigt Kassensturz in der Pflege an

22.5.2018 – Angesichts eines allein in diesem Jahr in der sozialen Pflegeversicherung zu erwartenden Defizits von etwa drei Milliarden Euro meldete Gesundheitsminister Jens Spahn eine Überprüfung der Finanzlage an. Der GKV-Spitzenverband forderte, wie bei anderen Sozialsystemen auch über einen Bundeszuschuss nachzudenken. Der PKV-Verband erklärte, in der privaten Pflegeversicherung habe es frühzeitig in vielen Tarifen Beitragsanpassungen gegeben.

Die jüngsten Pflegereformen haben wie gewünscht zu deutlichen Leistungsverbesserungen für die Pflegebedürftigen geführt. Zugleich ist deren Zahl schneller gestiegen als gedacht.

Jens Spahn (Bild: Maximilian König)

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte vor Journalisten im Reichstag, bei einem jetzt zu erwartenden Defizit in der sozialen Pflegeversicherung von etwa drei Milliarden Euro müssten eigentlich die Beiträge um mindestens 0,2 Prozentpunkte angehoben werden. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) werde jetzt einen Kassensturz vornehmen. In den nächsten zwei bis drei Wochen werde man dann einen besseren Überblick haben.

„Es ist eine gute Nachricht, dass die Verbesserungen der letzten zwei Jahre mehr Pflegebedürftige und Angehörige erreichen als angenommen“, sagte Spahn, der zugleich ein Sofortprogramm in der Pflege für mehr Personal ankündigte.

Über Bundeszuschuss in der Pflege nachdenken

Auch der GKV-Spitzenverband sprach sich zunächst für eine gründliche Analyse der Finanzsituation in der Pflegeversicherung aus. Wie andere Zweige der Sozialversicherung auch, erbringe die soziale Pflegeversicherung gesamtgesellschaftliche Leistungen.

„Statt reflexhaft einen höheren Beitragssatz als einzige Lösungsmöglichkeit anzukündigen, sollte auch über die Einführung eines Bundeszuschusses zur Pflegeversicherung nachgedacht werden“, erklärte Verbandsvorstand Gernot Kiefer in Berlin.

Mehrausgaben von zwei Milliarden Euro

Der GKV-Spitzenverband rechnet damit, dass die Zahl der Pflegebedürftigen bis Ende dieses Jahres auf 3,46 Millionen ansteigen wird. Ende 2016 waren es noch 2,95 Millionen Pflegebedürftige gewesen. Zugleich kam es aber auch zu Leistungsausweitungen.

„Steigt der relative Anteil an höheren Pflegegraden, steigen die individuellen Leistungsansprüche und die absoluten Leistungsausgaben der Pflegebedürftigen“. Kiefer zufolge dürften sich im laufenden Jahr Mehrausgaben von zwei Milliarden Euro ergeben, wobei man bereits zuvor mit einem Minus von einer Milliarde Euro kalkuliert habe.

Grüne fordern Auflösung des Pflegevorsorgefonds

Die grüne pflegepolitische Sprecherin Kordula Schulz-Asche erklärte in Berlin, die Mehrkosten für mehr und bessere Pflege müssten finanziert werden und dürften nicht an den Pflegebedürftigen hängen bleiben. „Es wird Zeit, dass die Bundesregierung den unsinnigen Pflegevorsorgefonds endlich auflöst und das Geld sofort für die Pflege verfügbar macht.“ In den Fonds bei der Deutschen Bundesbank fließen 0,1 Beitragsprozentpunkte.

Auch wenn die Reformen die gewünschte Wirkung zeigen, darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass die SPV und die private Pflegeversicherung nur als Teilkaskoversicherungen ausgelegt sind.

Volker Leienbach, Direktor des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband), erklärte, für kaum ein Risiko könne man so gut und langfristig vorsorgen wie für Pflege, weil sie meist erst in hohem Alter eintritt. Ende des dritten Quartals 2017 gab es bereits rund 3,5 Millionen Pflegezusatz-Versicherungen; innerhalb von fünf Jahren war dies ein Zuwachs von 61 Prozent. In vielen Tarifen hätte es frühzeitig Beitragsanpassungen gegeben.