Sozialbudget könnte 2018 eine Billionen Euro erreichen

10.8.2018

Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) hat am Donnerstag das Sozialbudget 2017 (PDF, 716 KB) veröffentlicht, in dem alle Sozialleistungen erfasst sind. In der Summe stiegen die Sozialausgaben im vergangenen Jahr um 3,9 Prozent auf 965,5 Milliarden Euro.

Die Zuwachsrate bei den Sozialausgaben fiel auch etwas höher aus als das nominale Wirtschaftswachstum von 3,8 Prozent. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt lag die Sozialleistungsquote im Berichtsjahr bei 29,6 Prozent. Sollte der Zuwachs in etwa anhalten, könnte 2018 erstmals die Marke von einer Billion Euro überschritten werden.

Die meisten Beiträge zum Sozialbudget kamen von den Arbeitgebern mit einem Anteil von 34,2 Prozent. Die Zuschüsse des Staates summierten sich auf 33,4 Prozent. Die Sozialbeiträge der Versicherten hatten einen Anteil von 30,8 Prozent.

Zum Vergrößern Bild klicken.

Ohne Berücksichtigung von Verwaltungskosten machten die Ausgaben für Krankheit und Invalidität mit 402,6 Milliarden Euro den größten Anteil aus. Für Alter und Hinterbliebene wurden 356,3 Milliarden Euro ausgegeben. Die Ausgaben für Kinder, Ehegatten und Mutterschaft lagen im vergangenen Jahr bei 106,4 Milliarden Euro. Die Aufwendungen für Arbeitslosigkeit beliefen sich auf 31,8 Milliarden Euro. Alle sonstigen Sozialleistungen summierten sich auf 28,1 Milliarden Euro.