Sonnenschein bei den Versicherern, Regen bei den Vermittlern?

2.7.2021 – Die Versicherungs-Unternehmen blicken optimistisch in die Zukunft. Die Pandemie hat zu weniger Schäden und Leistungsfällen und zu mehr Digitalisierung geführt. Die Mehrheit unter den Anbietern erwartet Nachholeffekte. Unter den Vermittler dagegen fehlt weitgehend der Glaube an bessere Zeiten. Diese kommen für die Versicherer aber auch nur, wenn sie die Herausforderungen an ihre IT-Infrastruktur meistern. Nachhaltigkeit ist für die befragten Entscheider kein Thema mit Vorrang. Das zeigt eine Studie von Sopra Steria und dem F.A.Z.-Institut.

Gute Stimmung herrscht in weiten Teilen der Versicherungsbranche. Drei von vier Entscheidern gehen davon aus, dass sich die Assekuranz bis 2023 mindestens so gut entwickeln wird, wie die gesamte Wirtschaft. Eine sogar bessere Entwicklung erwarten 41 Prozent.

Zu diesem Schluss kommt der „Branchenkompass Insurance 2021“ der Sopra Steria SE und der F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH. Der Lagebericht wurde mit Hilfe einer Onlinebefragung erstellt, durchgeführt von der Mo’web GmbH. Im April standen 108 Führungskräfte aus der Versicherungsbranche Rede und Antwort.

Zusätzlich wurden Telefoninterviews mit Michael Diener, Vorstandsmitglied der Neue Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG, Dr. Matthias Uebing, Gründer und Vorstand der Mailo Versicherung AG, und Guido Leber, Bereichsleiter für die Konzern- und Unternehmensstrategie im Alte Leipziger/Hallesche-Konzern, geführt.

Geringere Schadenquoten sorgen für Optimismus

Besonders die großen und mittleren Versicherungs-Unternehmen zeigen zuversichtlich. Dieser Optimismus beruhe auf geringeren Schadenquoten während des pandemiebedingten Lockdowns, erklären die Studienautoren.

Zudem hätten viele Versicherer die Zeit für Digitalisierungs-Maßnahmen genutzt. Von Kunden-Apps, Videochats und Selfservices über Onlinekundenportale würden sie sich positive Effekte versprechen Die Mehrheit erwarte außerdem Nachholeffekte.

Branchenkompass Insurance 2021 (Bild: Sopra Steria)

Stimmung unter den Vermittlern ist eingetrübt

Dagegen ist die Stimmung unter den Vermittlern gedämpfter, insbesondere bei den kleinen gebundenen. Nur jeder Fünfte von ihnen glaubt an eine im Vergleich zur Gesamtwirtschaft bessere Geschäftsentwicklung in den kommenden zwei Jahren.

„Kleinere Vermittler haben stärker mit dem Umstieg auf eine Online-Beratung als Folge der Corona-Pandemie zu kämpfen als große Makler. Die vertriebs-unterstützenden Maßnahmen ihrer Produktgeber werden erst mittelfristig greifen und sich stimmungsaufhellend auswirken“, heißt es.

Digitalisierung wird zum beherrschenden Thema

Trotz ihres Optimismus stehen die Versicherer weiterhin vor pandemiebedingten Herausforderungen. Dies geben zwei von drei Befragten an. Durch neue Arbeitsformen wie Homeoffice und Videoberatung rücken bei ihnen Themen wie Datensicherheit und Datenschutz immer stärker in den Vordergrund, Fragen zu Niedrigzinsniveau, Regulierung oder Kosten dagegen in den Hintergrund.

Der Druck steige, sogenannte Mainframe-Rechner durch moderne Cloud-Computing-IT abzulösen, berichtet Kai-Uwe Reiter, Leiter Insurance Consulting bei Sopra Steria. Allerdings gebe es ein „echtes sozidemografisches Problem“, da Entwickler mit Expertise in den veralteten Systemen und Programmiersprachen zunehmend fehlen würden.

IT-Budgets reichen nicht für Neustart in der Fläche

Die Alt-IT bremse dringend benötigte Innnovationen und digitale Geschäftsfelder aus. Laut der Studie steht nur ein Drittel des jährlichen IT-Budgets dafür zur Verfügung. „Das ist viel zu wenig, um wettbewerbsfähig zu bleiben", so Reiter.

Ein kompletter IT-Neustart sei in der Fläche nicht zu erwarten. Um Zeit zu gewinnen, würden derzeit viele Versicherer einen Zwischenschritt machen und mit ihrer Alt-Software in eine Cloud-Umgebung umziehen – und damit auf strategische Möglichkeiten verzichten.

Ein unterschätzter Effizienzhebel sei aus seiner Sicht, dass Versicherer weniger Geschäftsprozesse in ihre eigenen IT-Systeme integrieren, sondern diese zunehmend von Plattformen einkaufen. „Versicherer sind so viel stärker und schneller als bislang in der Lage, maßgeschneiderte Produkte und Prozesse für ihre Kunden anzubieten“, sagt er.

Nachhaltigkeit hat (noch) wenig Relevanz

Das Thema Nachhaltigkeit steht bei den befragten Entscheidern derzeit nicht weit oben auf der Agenda. Nur 20 Prozent halten die Integration von ESG-Kriterien für eine Aufgabe mit Vorrang. Der Einfluss der Branche wird zudem mehrheitlich als eher gering eingestuft. Nur 16 Prozent sind der Auffassung, dass Versicherer künftig wesentlich dazu beitragen werden, den Klimawandel zu stoppen.

Für Reiter ist dies allerdings eine Momentaufnahme. Er geht davon aus, dass das Thema Nachhaltigkeit in diesem Jahr für Versicherer deutlich an Relevanz gewinnen wird.

Prognose des GDV war ebenfalls „vorsichtig optimistisch“

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) war am Anfang des Jahres zu ähnlichen Schlüssen gekommen wie jetzt Sopra Steria und F.A.Z-Institut. Mit dem leichten Wachstum im vergangenen Jahr sei man „sehr zufrieden“ und blicke „vorsichtig optimistisch nach vorn“, hieß es.

2020 konnte die Branche nach vorläufigen Angaben ein Beitragsplus von 1,2 auf 220,1 Milliarden Euro verzeichnen. Für 2021 könnte es bei einer erfolgreich verlaufenden Impfaktion ein Beitragsplus von über zwei Prozent geben (VersicherungsJournal 20.1.2021).

Im „Branchenkompass Insurance 2019“ äußerten die befragten Entscheider die Erwartungen, dass die fortschreitende Digitalisierung das Leben der Kunden erleichtern wie auch zu massiven Kostensenkungen führen wird. Gerade im Schadenmanagement wurde viel Potenzial für Einsparungen gesehen. Bei Kooperationen mit Insurtechs zögerten die Versicherer noch (1.7.2019).