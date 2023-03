Solvenzquoten: Versicherer meistern die Inflation gut

30.3.2023 – Nach Meinung des GDV verfügen die deutschen Versicherungs-Unternehmen über ausreichend Eigenmittel, um Finanzmarktschwankungen und hohe Inflation abzufedern. Für das vergangene Jahr schätzt der Verband, dass die durchschnittliche Solvenzquote in Schaden/Unfall zwischen 270 und 280 Prozent liegt. Bei den Lebensversicherern erwartet der GDV sogar einen Anstieg. Für die Versicherungswirtschaft ist der Klimawandel ein elementares Thema, da der Temperaturanstieg zu steigenden Schäden führt und Prämien dann unbezahlbar werden könnten.

Wie die deutsche Versicherungswirtschaft hinsichtlich Inflation, Zinsanstieg und Klimawandel aufgestellt ist, präsentierte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Mittwoch in seinem seit 2016 jährlich veranstalteten Workshop „Solvency II“ in Form eines Medienwebinars.

Solvenzquoten in Schaden/Unfall sind stabil

„Die deutschen Versicherer sind sehr stabil“, sagte Uwe Ludka, Vorsitzender des GDV-Ausschusses Finanzregulierung. Die Solvenzquoten seien in den letzten Jahren auf hohem Niveau stabil geblieben. „Unsere Berechnungen zeigen: Die Unternehmen verfügen über ausreichend Eigenmittel, um Finanzmarktschwankungen und hohe Inflation abzufedern.“

Für das vergangene Jahr schätzt der GDV, dass die durchschnittliche Solvenzquote in der Schaden-/ Unfallversicherung zwischen 270 und 280 Prozent beträgt. Trotz Inflation, die höhere Schadenrückstellungen erfordert, hätten die Kompositversicherer die Situation gut gemeistert, so Ludka.

Solvenzqoten in der Schaden-/Unfallversicherung. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: GDV)

Solvenzquoten in der Lebensversicherung steigen

Auch eine Inflation auf äußerst hohem Niveau können die Schaden-/Unfallversicherer nach Einschätzung Ludkas gut abfedern. Bei den Lebensversicherern rechnet der Versichererverband sogar mit einem Anstieg der Solvenzquote. Hier wirkt sich das höhere Zinsniveau stärker aus.

Mit Inanspruchnahme von Übergangsmaßnahmen soll sie im vergangenen Jahr geschätzt durchschnittlich bei 510 bis 530 Prozent liegen. Im Jahr 2020 hatte die Quote noch 455 Prozent betragen, im vorletzten Jahr 374 Prozent.

Ohne Berücksichtigung von Übergangsmaßnahmen verbesserte sich die Solvenzquote in der Lebensversicherung nach Einschätzung des Verbands ebenfalls. Sie lag mit schätzungsweise 270 bis 290 Prozent über dem Vergleichswert von 2021 (262 Prozent) (VersicherungsJournal 4.4.2022) und damit weit über dem geforderten Maß von 100 Prozent.

Solvenzquoten in der Lebensversicherung. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: GDV)

Kleinere Versicherungsunternehmen sollen entlastet werden

Die Überprüfung von Solvency II auf europäischer Ebene hinkt erheblich hinter dem ursprünglichen Zeitplan mit Ende 2020 hinterher. „In den Gremien der Europäischen Union steht die Versicherungswirtschaft nicht im Fokus“, stellte dazu Ludka fest. „Akut gibt es keine Probleme.“

Der GDV setzt sich dabei weiterhin dafür ein, kleinere Unternehmen bei der Solvency-II-Umsetzung zu entlasten. Unternehmen mit geringerem Risikoprofil sollen automatisch Erleichterungen erhalten. Dafür wurden von der Europäischen Kommission objektive quantitative Kriterien entwickelt, wie zum Beispiel die Größe oder der Anteil des Auslandsgeschäfts.

Klimawandel könnte zu unbezahlbaren Prämien führen

Uwe Ludka (Bild: Itzehoer Versicherungen)

Wie sich der Klimawandel auf die Versicherungswirtschaft auswirken könnte, hat der Verband in einer fast 90 Seiten umfassenden Broschüre „Klimawandelszenarien im Orsa“ zusammengetragen. Im Orsa (Own Risk and Solvency Assessment) und auch aufgrund der Anforderungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) finden Klimaszenarien verstärkt Beachtung.

„Wir haben elementares Interesse, einen aktiven Beitrag zu leisten“, so Ludka. Bereits heute untersuchten Versicherer die Auswirkungen des Klimawandels auf das eigene Geschäft. Dabei simulieren 77 Prozent eine Erwärmung von kleiner zwei Grad Celsius, 68 Prozent zwei bis vier Grad und jedes dritte Unternehmen sogar einen Anstieg von mehr als vier Grad (Mehrfachnennungen möglich).

Wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden, könnte sich beispielsweise die Zahl der Flussüberschwemmungen in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln. Selbst wenn das 1,5-Grad-Ziel noch erreicht würde, würde die Zahl von 100 auf circa 140 Prozent ansteigen. „Irgendwann wären die Prämien für die Kunden nicht mehr bezahlbar“, folgerte Ludka aus den diversen Szenarien.