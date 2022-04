Solvenzquoten in Leben gestiegen, in Schaden/Unfall stabil

4.4.2022 – Bis zum 8. April müssen die Versicherer ihre Berichte zur Solvabilität und Finanzlage (SFCR) veröffentlichen. Der Stichtag für Gruppen ist der 22. Mai 2022. Trotz der Rekordschäden durch Naturkatastrophen sieht es für Schaden- und Unfallversicherer, aber auch für die Lebensversicherer günstig aus. Die Solvenzquote – also das Verhältnis von Eigenmitteln zur Solvenzkapital-Anforderung – ist aufsichtsrechtlich wichtig. Eine SCR-Quote von mindestens 100 Prozent soll sicherstellen, dass auch in einem Krisenszenario, das nur alle 200 Jahre eintritt, alle Verpflichtungen erfüllt werden können.

Die Solvenzquote (SCR) der deutschen Lebensversicherer ist nach Schätzungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zum Jahresende 2021 auf 450 bis 460 Prozent gestiegen.

„Das ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur Einführung von Solvency II“, sagte Uwe Ludka, Vorsitzender des GDV-Ausschusses Finanzregulierung, vor der Presse. Es zeige die Anstrengungen der Branche, ihre Zinsabhängigkeit zu verringern.

Lebensversicherer verringern Zinsabhängigkeit

Uwe Ludka (Bild: Itzehoer Versicherungen)

Die Verbandsschätzungen beruhen auf den SCR-Quoten von 75 Prozent der Unternehmen zum Ende des dritten Quartals 2021. Bei den Lebensversicherern verbesserte sich die SCR-Quote zum Jahresende ohne Berücksichtigung von Übergangsmaßnahmen um schätzungsweise 50 Prozentpunkte auf 245 bis 255 Prozent.

Die höhere Solvenzquote beruht nicht nur auf dem gestiegenen Zinsniveau, sondern auch auf der Verringerung der Zinsabhängigkeit durch den Aufbau der Zinszusatzreserve auf inzwischen 98 Milliarden Euro, dem veränderten Produktportfolio mit neuen Garantieformen und einem effektiven Risikomanagement.

Mit Übergangsmaßnahmen kommen weitere 205 (177) Prozent nach Verbandsschätzung hinzu. Es finde ein planmäßiger Abbau der Übergangsmaßnahmen bis 2032 statt, so Ludka.

Für die Schaden- und Unfallversicherer schätzt der GDV eine Quote von rund 270 Prozent zum Jahresende 2021 nach 285 Prozent im Vorjahr (VersicherungsJournal 20.5.2021). Angesichts von 8,2 Milliarden Unwetterschäden sei dies ein Beleg der hohen Risikotragfähigkeit, so Ludka.

Mehrbelastung in Milliardenhöhe durch neue Solvenzregeln

Das Eigenkapitalregime Solvency II soll turnusgemäß überprüft und überarbeitet werden (sogenanntes Review). Dazu liegt inzwischen der EU-Kommissionsvorschlag vor, einige Vorschläge der Eiopa „teilweise aufgegriffen und teilweise entschärft“ hat, so Ludka. Das überarbeitet Eigenkapitalregime könnte voraussichtlich erstmals für das Geschäftsjahr 2024 anzuwenden sein.

Geblieben ist vor allem das Problem der Änderung bei der Zinsextrapolation. Laut GDV würde von der EU-Kommission vorgeschlagene Änderung bei der Berechnung langfristiger Zinsen deutsche Lebensversicherer wegen ihres immer noch bestehenden klassischen Garantiegeschäftes 30 Milliarden Euro kosten.

Berechnet wurde dies per 30. Juni 2021. Infolge der Zinserhöhung könnte diese Belastung inzwischen geringer ausfallen.

Der Vorschlag der EU-Kommission sei eine „unnötige Verschärfung“, so Ludka. Deutschland wäre durch den Kommissionsvorschlag (mit weiteren Änderungen) überproportional betroffen. Während der Gesamtmarkt von den Änderungen leicht profitiere, würden die deutschen Lebensversicherer per Saldo mit einem „einstelligen Milliardenbetrag“ belastet.

Die Stellschraube für die Lebensversicherer

Für den Zinssatz zur Bewertung einer in ferner Zukunft liegenden Leistungen gibt es keine verlässlichen Marktinformationen. Daher wird das mathematische Modell „Extrapolation“ angewandt. Dabei rechnen die Lebensversicherer gegenwärtig mit einem Konvergenzparameter von 20. Diesen Faktor will die Kommission auf zehn halbieren. Der GDV hält 15 für angemessen.

Die neue Extrapolationsmethode würde „die Solvenzergebnisse systematisch verschlechtern und zugleich schwankungsanfälliger“. Damit müsste der Kapitalbedarf stark, so dass langfristige Investitionen der Lebensversicherer, beispielsweise in Projekte der Energie- und Transportinfrastruktur, erschwert würden, so Ludka.

Dass Nachhaltigkeitsrisiken mit dem Review in Solvency ll einziehen sollen, begrüßt der GDV grundsätzlich, äußert aber teilweise Kritik an den Kommissionsvorschlägen. Nachzulesen ist dies im Informationspapier „Nachhaltigkeit im Review von Solvency II“, das in dieser Woche veröffentlicht werden soll.

„Grün“ ist nicht per se risikoloser

Darin wendet sich der GDV gegen eine Unterscheidung der Eigenkapitalunterlegung von „grünen“ und „nicht-grünen“ Kapitalanlagen bei der Eigenkapitalunterlegung. Auch für „Grünes“ solle der risikobasierte Ansatz gelten.

Das Naturkatastrophenrisiko will der Verband in der Standardformel abgebildet haben. Laut GDV gebe es „keine Anzeichen, dass die Faktoren der aktuell geltenden Kalibrierung zu niedrig angesetzt“.

Dem Kommissionsvorschlag zufolge sollen wesentliche Exponierung gegenüber Risiken des Klimawandels künftig im Risikobericht (Own Risk and Solvency Assessment; Orsa) ermittelt und deren Auswirkungen auf das eigene Geschäft mit mindestens zwei langfristigen Klimaszenarien bewertet werden.

Hier fordert der Verband eine kürzere Betrachtungsweise als die vorgeschlagenen 80 Jahre sowie die Anwendung des Proportionalitäts-Prinzips. Denn die neue Aufgabe sei „herausfordernd“. Der Verband erarbeite bereits mit Experten aus den Mitgliedsunternehmen Ansätze zur Umsetzung der Anforderungen an Klimawandelszenarien im Orsa.