So wollen Versicherer Unfälle verhindern und Opfer schützen

22.8.2022 – Wer im Straßenverkehr schwer verletzt wird, bleibt oft lebenslang behindert und kann nicht mehr arbeiten. Schuld ist oft das gesetzliche Gesundheitssystem. Dabei ist vielfach private Hilfe über die Kfz-Versicherung möglich. Doch sie ist unbekannt. Die Gefahren für Fußgänger steigen durch E-Scooter. Doch Ansprüche gegen die Versicherung gehen oft ins Leere. Höhere Sicherheit für Radfahrer ist oft leicht möglich. Hier patzen derzeit die Kommunen.

WERBUNG

Ein sehr schlechtes Zeugnis stellen die Experten des 60. Verkehrsgerichtstages (VGT) der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aus.

„Nach einem schweren Personenschaden kommt es beim Übergang von einer Akutbehandlung im Krankenhaus in die Rehabilitation häufig zu Verzögerungen und zu erheblichen Defiziten an Versorgungsangeboten“, heißt es in der aktuellen Empfehlung. Das gefährde den Heilungserfolg. Daher bestehe hier dringender Handlungsbedarf.

Kfz-Haftpflichtversicherer bieten privates Reha-Management

Unfallopfer können über die verantwortliche Kfz-Haftpflichtversicherung ein privates Reha-Management erhalten, weil sie durch die Rückkehr des Opfers in den Beruf entlastet werden. Darauf sollten Ärzte, Versicherer, Verkehrsanwälte und Reha-Dienstleister die Betroffenen aktiv hinweisen. Laut der Empfehlung des VGT sollte das Reha-Management aber „neutral“ sein.

Beirat soll Reha-Dienste anerkennen

Das ist laut der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein e. V. (DAV) sichergestellt, wenn das Reha-Management nach dem „Code of Conduct“ durchgeführt wird. Im Vorfeld des VGT war eine geplante Kooperation zwischen dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und der Akademie der Unfallchirurgie (AUC) bei den Verkehrsanwälten kritisiert worden (VersicherungsJournal 11.8.2022).

„Wir brauchen eine transparente Kommunikation mit den Beteiligten, die volle Kostentragung durch die Versicherer, die Freiwilligkeit und den Verzicht auf den Einwand der Verletzung der Schadensminderungspflicht bei Nichtbefolgung von Empfehlungen des Rehabilitationsmanagements“, fordert DAV-Rechtsanwalt Christian Janeczek.

Daher sollte ein auch mit DAV-Verkehrsanwälten besetzter Beirat die Einhaltung des Code of Conduct bei den Reha-Dienstleistern regelmäßig prüfen und ihn so anerkennen.

E-Scooter: 2021 über 5.000 Verletzte und fünf Tote

E-Scooter verbreiten für Fußgänger nicht nur oft Angst und Schrecken. Es kommt auch immer wieder zu Unfällen. Das passiert etwa, wenn die kleinen E-Roller mitten auf dem Weg „liegengelassen“ werden.

„Häufig werden derartige Fahrzeuge an dafür ungeeigneten Orten wie in Fußgängerzonen oder auf Gehwegen gefahren. Die dann vergleichsweise hohe Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h birgt vor allem gegenüber Fußgängern erhebliche Risiken“ sagte DAV-Rechtsanwalt Jan Lukas Kemperdiek.

Im Jahr 2021 passierten 5.535 E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden. Fünf Menschen kamen dabei zu Tode, wie das Statistische Bundesamt ermittelt hat.

Der [...] Ausschluss der Gefährdungshaftung für langsam fahrende Kraftfahrzeuge ist […] nicht mehr zeitgemäß. Empfehlung des Verkehrsgerichtstages

Haftung nur bei Verschulden

Wer Opfer eines E-Scooter-Fahrers wird, geht aber oft leer aus. Grund: Wer schuldlos zu Schaden kommt, muss dem E-Scooter-Fahrer ein persönliches Verschulden nachweisen, um von der Versicherung Schadenersatz zu bekommen. Gelingt dies nicht, zahlt die Versicherung nichts (4.4.2022).

Gerade bei verlassenen E-Scootern ist ein Nachweis oft unmöglich, wenn der Nutzer ein reguläres Abstellen behauptet und Verleiher und Versicherung dann auf unbeteiligte Dritte als Täter verweisen. Damit ist die für E-Scooter vorgeschriebene Kfz-Haftpflichtversicherung immer wieder regelrecht nutzlos.

Diese klare Rechtslücke soll nach Meinung der Experten des 60. VGT nun geschlossen werden. „Der generelle gesetzliche Ausschluss der Gefährdungshaftung für langsam fahrende Kraftfahrzeuge ist angesichts der geänderten Verhältnisse im Straßenverkehr nicht mehr zeitgemäß“, so die Empfehlung des VGT.

Zwar sind sich ADAC e.V., DAV und auch Rechtswissenschaftler, wie Professor Dirk Looschelders, von der Universität Düsseldorf darin einig, dass die Geschädigten nicht mehr leer ausgehen dürfen, doch eine Gesetzesänderung kann dauern.

GDV fordert strengere Regeln für Pedelecs

Siegfried Brockmann (Bild: GDV)

Die Zahl der Pedelecunfälle in Deutschland ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen: Im Jahr 2021 meldete die Polizei 17.285 Fälle mit Personenschaden, 2014 waren es noch 2.245. Zum Vergleich: Bei nichtmotorisierten Fahrrädern ist die Zahl der Unfälle mit Personenschaden von 76.643 im Jahr 2014 auf 67.931 im Jahr 2021 gesunken (17.8.2022).

Daher fordert der GDV, das Tempo des Pedelecs der Leistungsfähigkeit der Fahrerinnen und Fahrer anzupassen. Denn aktuell erreicht jeder Fahrer auch mit geringstem Krafteinsatz die Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h.

„Mit Hilfe des schon vorhandenen Drehmomentsensors könnten Pedelecs aber auch so eingestellt werden, dass weniger kräftige Fahrer nicht mehr 25 km/h, sondern nur noch die Geschwindigkeit erreichen, die sie mit dieser Kraft auch auf einem ‚normalen‘ Fahrrad geschafft hätten“, erläuterte Siegfried Brockmann, der beim GDV die Unfallforschung leitet.

Damit würde das Risiko schwerer Verletzungen deutlich reduziert. Trotzdem könnten die Pedelec-Nutzer weiterhin dank des Motors ermüdungsfrei und auch bergauf fahren.

Firmen sollen Ausfahrten sichern

Mehr Sicherheit für Radfahrer fordert der GDV auch an Firmengeländen, Tankstellen, Supermarkt-Parkplätzen und Parkhäusern. An solchen Grundstückzufahrten würde jeder fünfte Unfall zwischen Pkw und Radfahrer passieren.

Kommunen könnten laut GDV die Eigentümer verpflichten, die Grundstückzufahrten sicherer zu gestalten. Brockmann: „Je nach Frequenz und Lage könnten für die Zufahrten freie Sichtachsen, das Anbringen von Spiegeln oder sogar die Installation einer Ampel vorgeschrieben werden.“

Gleichzeitig fordert die Arge-Verkehrsrecht im DAV, über eine Kennzeichenpflicht für Fahrräder- und Pedelecs nachzudenken. „Es scheint, als ob für Radfahrer die Straßenverkehrsordnung nicht gilt. Eine rote Ampel gilt oftmals nur als eine „Empfehlung“ anzuhalten“, sagte Rechtsanwalt Martin Diebold von den DAV-Verkehrsanwälten.

Derzeit gibt es weder eine Kennzeichenpflicht noch eine Versicherungspflicht für Radfahrer.

Promille-Grenze für Radfahrer gefordert

Radfahren unter Alkoholeinfluss ist nach Feststellung der Experten des 60. VGT eine „nennenswerte Unfallursache“.

Daher soll der Gesetzgeber – wie beim Auto – Alkoholfahrten mit Rad als Ordnungswidrigkeit einstufen. Schon ab 0,5 Promille begehen Autofahrer eine Ordnungswidrigkeit; ab 1,1 Promille bewertet die Rechtsprechung Autofahrer als fahruntüchtig. Eine Ordnungswidrigkeitsgrenze gibt es für Zweiradfahrer gar nicht. Als fahruntüchtig gelten sie erst ab 1,6 Promille.