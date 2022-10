So will die Allianz Autofahren grüner machen

20.10.2022 – Der Versicherer baut Services und Leistungen für Elektrofahrzeuge aus. Des Weiteren will er „grüne“ Reparaturverfahren fördern und Nachhaltigkeits-Standards für Kfz-Werkstätten etablieren. Auf dem „10. Allianz Autotag“ ging es zudem um eine paneuropäische Plattform mit Informationen, Produkten und Dienstleistungen rund um die Thema Elektromobilität, die Anfang 2023 zunächst in Deutschland startet.

Man müsse „die Elektrofahrzeuge schnellstmöglich massentauglich machen“, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, sagte Frank Sommerfeld, Vorstandschef der Allianz Versicherungs-AG, auf dem „10. Allianz Autotag“.

Allianz eröffnet einen Marktplatz

Frank Sommerfeld (Bild: Allianz)

Die Herausforderungen sieht er dabei auch in einer breiteren Akzeptanz in der Bevölkerung. Einer Umfrage des Versicherers zufolge halten nämlich nur 44 Prozent der Bürger E-Autos für nachhaltiger als solche mit herkömmlichen Antrieben.

Den von den Befragten geäußerten Wünschen nach mehr Orientierung will die Allianz mit einem „digitalen Marktplatz rund um das Thema Elektromobilität“ nachkommen. „Wir fassen alle unsere Produkte und Services zusammen und stellen mit dieser neuen digitalen Plattform allen Interessierten einen umfassenden und kuratierten Marktplatz zur Elektromobilität zur Verfügung“, so Sommerfeld.

Das mit Dritten erstellte Angebot soll Fragen rund um das Thema behandeln, aber auch Services wie den Batteriecheck vor dem Kauf/Verkauf eines gebrauchten Elektrofahrzeugs, der Wallbox-Installation mit Vor-Ort-Check und eine Ladekarte zu günstigen Konditionen bieten.

Wechselprämie nach Schaden

Zudem soll es passende Versicherungsprodukte für Elektrofahrzeuge – sowie beispielsweise Leasing- und Finanzierungs-Möglichkeiten – geben.

So führt die Allianz nun, wie Wettbewerber vor ihr (VersicherungsJournal 10.10.2022), in Kasko eine E-Fahrzeug-Wechselprämie von 2.500 Euro ein. Vorausgesetzt, der Versicherte ersetzt nach einem Totalschaden, bei dem er einen Anspruch auf Neupreisentschädigung hat, den versicherten Pkw mit Verbrennungsmotor oder Hybridantrieb durch einen rein elektrisch betriebenen Nachfolger.

Klaus-Peter Röhler (Archivbild: Müller)

Neu ist zudem, dass der Begriff der „Nachhaltigkeit im Schadenfall“ in die Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB) aufgenommen wird. „Wenn die Versicherer die Reparaturquoten in Europa um nur zwei Prozentpunkte pro Jahr erhöhen, können nach Berechnungen unserer Experten fast 30.000 Tonnen CO2-Emissionen vermieden werden, was dem jährlichen Energieverbrauch von rund 5.100 Haushalten entspricht", sagte Klaus-Peter Röhler, Vorstand der Allianz SE.

Um dies zu erreichen, fordert die Versicherungsgruppe das Bundesministerium für Digitales und Verkehr auf, die bislang verbotene Instandsetzung der Scheinwerferverglasung freizugegeben. Gegenüber dem Einbau des Neuteils spart die Reparatur laut Allianz Zentrum für Technik (AZT) nicht nur „erhebliche“ Kosten, sondern je nach Modell auch 98 Prozent der CO2-Emissionen ein.

Fahrzeugteile gebraucht statt neu

Potenzial sieht man bei Kollisionsschäden, da dort auch immer Fahrzeugaußenteile betroffen seien, an denen „grüne“ Reparaturen grundsätzlich möglich wären.

Dazu gehört auch der Austausch von beschädigten Autoteilen durch gebrauchte, aber vollständig intakte und zertifizierte Ersatzteile anstelle von Neuteilen. Im Schadenfall informiert der Versicherer die Kunden auf ihren Wunsch hin darüber, ob die Beschädigung am Fahrzeug für eine nachhaltige Reparatur geeignet ist.

Der Kunde werde an den Einsparungen über seinen Beitrag teilhaben – nach Abzug der aktuellen Kostensteigerungen für Ersatzteile durch die Inflation.

Autowerkstätten sollen nachhaltiger werden

Lucie Bakker (Bild: Christian Kaufmann)

Des Weiteren fordert die Allianz Standards für Werkstätten in Bezug auf Nachhaltigkeit. „Nur so ist es möglich, dass wir bei der Werkstattwahl bewusst auch die Erfüllung von Nachhaltigkeits-Kriterien miteinbeziehen“, sagte Lucie Bakker, Schadenvorständin der Allianz Versicherung.

Man sei bereits mit den Interessenvertretern des Kraftfahrzeuggewerbes im Gespräch, um mit der Branche gemeinsam künftige Standards zu entwickeln.

Langfristig sollen sich die Werkstätten mit hoher Energieeffizienz unabhängiger von fossilen Brennstoffen machen.

Gleichzeitig sollen die Kunden im Schadenfall nachhaltige Ersatzmobilität verstärkt nachfragen – und von den Werkstätten zur Verfügung gestellt bekommen.