So wichtig sind die einzelnen Sparten für die Lebensversicherer

4.9.2019 – Renten- und Pensionsversicherungen hatten im vergangenen Jahr den größten Anteil am Neuzugang der deutschen Lebensversicherer. Dies waren laut aktuellen GDV-Zahlen zu über zwei Drittel Mischformen mit Garantien, zu einem Fünftel Klassik-Policen und zu einem Zehntel Fondspolicen. Deutlich gewachsen sind seit 2010 nur die Restschuld-Versicherungen. Im Bestand verschiebt sich das Gewicht immer weiter von Kapital- zu Renten- und Pensionsversicherungen.

Zwischen 2008 und 2018 ist der Vertragsbestand der deutschen Lebensversicherer (ohne Pensionskassen und Pensionsfonds) um über ein Zehntel auf unter 83 Millionen zurückgegangen. Ohne einen Sondereffekt (VersicherungsJournal 25.8.2016) wäre das Minus noch deutlich größer ausgefallen.

Grund hierfür ist unter anderem ein seit Jahren deutlich abgeschwächtes Neugeschäft, das die regulären und vorzeitigen Abgänge schon länger nicht mehr kompensieren kann. Im vergangenen Jahr war der Neuzugang mit nicht einmal mehr 4,88 Millionen eingelösten Versicherungsscheinen so niedrig wie schon lange nicht mehr.

Dies ist der im Juli vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlichten Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2019“ (12.7.2019) zu entnehmen.

Kapitalversicherungen mit erheblichem Bedeutungsverlust

Darin werden die einzelnen Produktarten (Renten- und Pensionsversicherungen, Kapitalversicherungen, Invaliditäts-Versicherungen, Pflegerenten-Versicherungen, Risikoversicherungen, Restschuld-Versicherungen und sonstige Lebensversicherungen) aufgeschlüsselt. Deren jeweiligen Anteile im Neugeschäft und im Bestand verschoben sich zuletzt zum Teil erheblich.

So hat etwa die kapitalbildende Lebensversicherung, einst das Flaggschiff der Branche, nach und nach an Bedeutung beim Neuzugang verloren. Im Vergleich zu 2010 hat sich der Anteil an den eingelösten Versicherungsscheinen von 14 Prozent um ein Viertel auf aktuell nur noch leicht über ein Zehntel vermindert.

2005 entsprachen rund 1,75 Millionen Neuverträge noch fast einem Viertel des gesamten Neuzugangs. Im vergangenen Jahr war die Zahl der eingelösten Versicherungsscheine mit knapp über 500.000 nicht einmal mehr ein Drittel so groß.

Renten-/ Pensionsversicherungen mit dem größten Neuzugangsanteil

Auf den größten Anteil am Neuzugang kommen im Betrachtungszeitraum Renten- und Pensionsversicherungen. Diese entwickelten sich aber ebenfalls rückläufig.

Lag der Anteil in den Jahren 2010 und 2011 noch bei jeweils rund der Hälfte, so ging es bis 2016 kontinuierlich abwärts auf nur noch rund 40 Prozent. Im vergangenen Jahr hat sich der minimale Aufwärtstrend aus 2017 (11.7.2018) deutlich beschleunigt (plus 1,6 Prozentpunkte).

Immer mehr Restschuld-Versicherungen

Drittwichtigste Produktgattung für das Neugeschäft sind die Restschuld-Versicherungen, die der Versichererverband neuerdings mit den Lebensversicherungen ohne Überschussbeteiligung zusammen erfasst. Deren Anteil hat sich seit 2010 in etwa verdoppelt – auf zuletzt fast ein Viertel.

Deutlich weniger als in Zehntel des Neuzugangs war 2018 den Risikoversicherungen zuzuordnen. Der Anteil im Betrachtungszeitraum war 2013 mit 15,5 Prozent am größten. Nach Stückzahl war die Akquise in diesem Segment 2005 mit über einer Million neuen Kontrakten mehr als doppelt so groß wie 2018 mit unter 470.000.

Leicht aufwärts geht der Trend seit einigen Jahren der Anteil der Invaliditäts-Versicherungen. Er hat sich im Vergleich 2012 von acht auf 8,5 Prozent erhöht. Kaum ins Gewicht fallen nach wie vor Pflegerenten-Versicherungen, deren Anteil am Neuzugang in den letzten sieben Jahren jeweils zwischen 0,4 und 0,6 Prozent lag – zuletzt wieder mit ansteigendem Trend.

Jeder 20. Neuvertrag war im vergangenen Jahr den sonstigen Lebensversicherungen zuzurechnen. Hierzu zählt der GDV unter anderem Kapitalisierungs-Geschäfte, Bauspar-Risikoversicherungen sowie die übrigen Einzel- und Kollektivversicherungen. Im Vergleich zum Vorjahr schrumpfte der Neuzugang um über ein Drittel.

Renten-/ Pensionsversicherungen auch beim Gesamtbestand in Front

Auch im Gesamtbestand haben Renten- und Pensionsversicherungen das größte Gewicht – mit einem Anteil von 46,5 Prozent (plus 1,3 Prozent). Danach folgen Kapitalversicherungen mit einem Anteil von einem knappen Drittel. Das Minus betrug der Auflistung des Versichererverbandes zufolge rund zwei Prozent.

Jeder elfte Vertrag entfiel Ende 2018 auf die Risikoversicherungen. Dahinter folgen Invaliditäts-Versicherungen mit einem Anteil von knapp über und die Restschuld-Versicherungen mit einem Anteil von knapp unter einem Zwanzigstel. Rund jede 50. Police ist in die Kategorie „Sonstige“ zuordnen, während nach wie vor nur jeder 333. Vertrag eine Pflegerente ist.

Änderungen bei der Erfassungsmethode

Die vorgenannten Zahlen können von denen in früheren Artikeln abweichen, da der GDV in der Vergangenheit bereits einige Male die Erfassungsmethode geändert hat.

So wurde im letzten Jahr der Bereich Renten- und Pensionsversicherungen neu eingeführt, der in Klassik- sowie Fondspolicen und neuerdings zusätzlich in Mischformen mit Garantie unterschieden wird. Letztere Kategorie wurde zuvor zu einem Teil den klassischen und zu einem Teil den fondsgebundenen Policen zugeordnet.

Beim Neuzugang sind mehr als zwei von drei Renten- und Pensionsversicherungen der Kategorie Mischformen mit Garantien zuzuordnen, ein gutes Fünftel der Klassik und das verbleibende gute Zehntel den Fondspolicen.

Im Bestand haben die Klassik-Policen weiterhin die Oberhand (rund 60 Prozent Anteil), während auf die Kategorie Mischformen mit Garantien fast 30 Prozent entfiel. Knapp jeder neunte Vertrag im Renten- und Pensionsversicherungs-Bestand der Lebensversicherer ist eine Fondspolice.