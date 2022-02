So wenige Verkehrstote wie niemals zuvor

28.2.2022 – 2021 ist die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Personen um sechs Prozent auf einen neuen Tiefstand von rund 2.570 zurückgegangen. In lediglich vier Bundesländern gab es laut aktuellen Destatis-Zahlen leichte Zuwächse. Nach unten zeigt die Kurve auch bei den Unfällen mit Personenschäden sowie der dabei verletzten Personen. Die Gesamtzahl der polizeilich erfassten Straßenverkehrsunfälle stieg hingegen an.

2.569 Menschen sind im vergangenen Jahr nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamts (Destatis) bei Unfällen im Straßenverkehr gestorben. Dies entspricht einer Verminderung um 150 Getötete beziehungsweise um sechs Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 26.2.2021, 8.7.2021)

Bereits Mitte Dezember hatte das Amt veröffentlicht, dass es mit einem neuen Rekordtief bei den Verkehrstoten rechnet. Die seinerzeit genannte Zahl von 2.450 (14.12.2021) wurde nun um etwa fünf Prozent nach oben korrigiert.

Den am Donnerstag von Destatis veröffentlichten Daten zufolge erreichte die Zahl der Todesopfer im Berichtsjahr erneut den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik in den 1960er-Jahren.

Klarer Abwärtstrend bei den Verkehrstoten

Bis 2006 lag die Zahl der Verkehrstoten noch bei über 5.000, wie aus früher von den Statistikern veröffentlichten Daten hervorgeht. Im Jahr 2000 waren es noch über 7.500 – und 1991 lag die Zahl der bei Unfällen im Straßenverkehr gestorbenen Personen mit deutlich über 11.000 Personen mehr als vier Mal so hoch wie aktuell.

Der Rückgang zwischen 1991 und 2021 beläuft sich auf mehr als drei Viertel. Zum Vergleich: Allein seit 2012 hat die Zahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge um circa ein Siebtel auf zuletzt rund 59 Millionen zugenommen.

Auf Ebene der Bundesländer betrachtet zeigen sich große Unterschiede bei der Entwicklung der Zahl der bei Straßenverkehrsunfällen Getöteten. Zwar waren in zwölf Bundesländern eine Abnahme zu verzeichnen, die in Bayern mit minus 41 Opfern am größten ausfiel.

In Baden-Württemberg (plus 18 Personen), im Saarland (plus acht), in Hamburg (plus fünf) und in Thüringen (plus vier) wurden 2021 hingegen mehr Verkehrstote als im Jahr zuvor verzeichnet.

Weniger tödlich verunglückte Pedelec-Fahrer

Im Vergleich zu 2020 gab es bei fast allen Verkehrsbeteiligungs-Arten weniger Getötete im Straßenverkehr. Lediglich die Zahl der Todesopfer unter den Insassen von Güterkraftfahrzeugen erhöhte sich – und zwar um über ein Sechstel auf 134 Personen.

Dies teilte Destatis unter Berufung auf die bisher vorliegenden detaillierten Ergebnisse für den Zeitraum Januar bis November 2021 weiter mit. Die endgültigen Zahlen werden erst im Sommer vorgelegt.

Der stärkste Rückgang war bei den Todesopfern auf Fahrrädern ohne Hilfsmotor zu beobachten (minus ein Sechstel). Die Menge der verstorbenen Fußgänger reduzierte sich um ein Siebtel. Um ein Elftel sank die Zahl der getöteten Pedelec-Fahrer, um ein Siebzehntel diejenige der Pkw-Insassen.

Weniger Unfälle mit Personenschaden

Insgesamt nahm die Polizei Destatis zufolge im vergangenen Jahr etwa 2,3 Millionen Verkehrsunfälle auf (plus drei Prozent im Vergleich zu 2020). Dabei reduzierte sich die Zahl der Unfälle mit Verletzten oder Toten um zwei Prozent auf etwa 258.000. Bei den Crashs mit Sachschäden stand hingegen ein Zuwachs von vier Prozent

In der Zeitreihe ist bei den für die Kfz-Versicherer besonders teuren Unfällen mit Personenschäden ein deutlicher Rückgang festzustellen. In den 1990er-Jahren lag die Zahl noch bei in der Spitze fast 390.000 und damit um rund ein Fünftel höher.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den bei Straßenverkehrsunfällen verletzten Personen. Deren Zahl lag im vergangenen Jahr bei rund 321.500 Personen. Zum Vergleich: Die Zahl der Leicht- und Schwerverletzten betrug in den 1990er-Jahren und zu Beginn des Jahrtausends noch zum Teil deutlich mehr als 500.000.

Nach Aussage der Behörde war das Unfallgeschehen „erneut durch die Corona-Pandemie geprägt. Nach ersten Schätzungen führten auch in diesem Jahr unter anderem die (Teil-) Lockdowns, Homeschooling und Homeoffice wie schon 2020 dazu, dass auf deutschen Straßen deutlich weniger Kilometer zurückgelegt wurden als vor der Pandemie“.