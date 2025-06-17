So viele Krankenvollpolicen vermitteln Makler im Jahr

19.2.2026
Im Schnitt vermitteln Versicherungsvermittler 18 Krankenvollversicherungen pro Jahr. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Kranken- und Pflegeversicherung 2026“ der BBG Betriebsberatungs GmbH. Grundlage der Untersuchung ist eine im November und Dezember 2025 unter Versicherungsmaklern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 260 Personen angegeben.
Die Vermittlung der Vollversicherungspolicen verteilt sich sehr unterschiedlich auf die drei Kundengruppen Selbstständige, Beamte/Öffentlicher Dienst und höherverdienende Angestellte. Dabei hat die letztgenannte Gruppe mit 22 Abschlüssen zahlenmäßig die Nase vor den Beamten (18 Abschlüsse) und den Selbstständigen (16).
Weiteres Ergebnis: In fast drei Viertel der Fälle werden Policen aus der Kategorie „Topschutz“ vermittelt. Ein knappes Viertel entfällt auf den „Standardschutz“, das verbleibende Sechsundzwanzigstel ist dem „Grundschutz“ zuzuordnen.
Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 30.7.2025) fällt auf, dass sich der Anteil der vermittelten Policen in letztgenannter Zielgruppe fast verdoppelt hat. Fast zwei Prozentpunkte hinzugewonnen hat der „Standardschutz“, während der „Topschutz“ über fünf Prozentpunkte verlor. Die Zahl der Abschlüsse insgesamt nahm um vier Stück ab im Vergleich zum Vorjahr. Seinerzeit war es von 20 auf 22 nach oben gegangen (23.4.2024).
Ermittelt wurden im Rahmen der Untersuchung neben dem Stellenwert des Vollversicherungsgeschäfts (10.2.2026) unter anderem auch die Verteilung des Geschäfts in verschiedenen Segmenten auf die verschiedenen Produktgeber (3.2.2026, 6.2.2026, 18.2.2026) sowie die Weiterempfehlungsbereitschaft (10.2.2026).
Um den Vertrieb privater Krankenvollversicherungen geht es auch im VersicherungsJournal-Extrablatt 1/2025 mit dem Titel „Krankenvollversicherung – Mit welchen Kunden Vermittler wachsen“.
Das Heft ist im Inlandsbezug kostenfrei. Wer das Extrablatt bereits abonniert hat, bekommt auch diese Ausgabe automatisch Ende März zugesandt. Neu-Abonnenten können das Heft unter diesem Link bestellen.
Ab dem 30. März steht das Extrablatt als E-Paper im Internet zum Herunterladen zur Verfügung.
Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals werden bevorzugt bedient und können rund eine Woche früher auf die neue Ausgabe im PDF-Format zugreifen.
