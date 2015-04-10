Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

So viele Gebäude stehen ohne erweiterte Elementarschadendeckung da

30.1.2026 (€) – 2024 war weit mehr als jedes zweite Wohngebäude in Deutschland laut GDV gegen erweiterte Naturgefahren wie Hochwasser und Überschwemmung versichert. In Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Niedersachsen besitzen weniger als 40 Prozent der Häuser Versicherungsschutz. In Baden-Württemberg sind es aufgrund eines Sonderfaktors hingegen 94 Prozent, in Nordrhein-Westfalen immerhin 62 Prozent.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Beitragsrückerstattung · Elementarschaden · Gebäudeversicherung · Koalitionsvertrag · Pflichtversicherung · Rente · Senioren · Starkregen
