So viele Bürger befürworten eine Elementarschadenpflichtversicherung

12.3.2026
Die Mehrheit der Deutschen spricht sich für eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden für alle Wohnhäuser in Deutschland aus. Das zeigt eine Umfrage der Civey GmbH im Auftrag der DEVK-Gruppe, für die im Januar repräsentativ 5.000 Bundesbürger befragt wurden. Eine entsprechende Pflicht soll laut Koalitionsvertrag der Bundesregierung eingeführt werden (VersicherungsJournal 9.4.2025).
61,8 Prozent aller Befragten würden demnach eine solche Pflicht befürworten, davon 46,2 Prozent „auf jeden Fall“. Ablehnend äußern sich 25,3 Prozent der Befragten, knapp 13 Prozent haben keine eindeutige Meinung zu dem Thema.
Unter den 2.440 befragten Immobilienbesitzern ist die Zustimmung zu einem verpflichtenden Elementarschutz mit 71,8 Prozent sogar noch höher. Mehr als jeder Zweite würde eine solche Pflichtversicherung „auf jeden Fall“ unterstützen. Nur 20 Prozent der Hausbesitzer äußern sich ablehnend.
Laut der Umfrage verfügen 71 Prozent der Immobilienbesitzer über einen entsprechenden Elementarschutz in der Wohngebäudeversicherung. Die tatsächliche Marktabdeckung liegt jedoch niedriger: Nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) waren 2024 nur 57 Prozent der Wohngebäude gegen Elementarschäden abgesichert.
„Eine nachhaltige Lösung braucht ein integriertes Gesamtkonzept“, betont Dr. Michael Zons, zuständiger Vorstand der DEVK für das Kundenressort. „Dazu gehören staatliche Prävention, eine verantwortungsbewusste Bauplanung und eine fundierte Risikobetrachtung“, so Zons. Er verweist auf das Gesamtkonzept, das der GDV für flächendeckenden Elementarschutz vorgestellt hat (4.12.2025).
