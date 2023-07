So viel zahlen aktuell Wohnungskäufer mehr als 2018 – trotz Preisrückgang

20.7.2023 – Ein Fünf-Jahresvergleich der durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen in 76 ausgewählten deutschen Großstädten von Immowelt weist überall kräftige Anstiege aus, in 57 Ansiedlungen sogar um mindestens 30 Prozent. Spitzenreiter sind Gütersloh und Lübeck mit Zuwächsen von 63,9 Prozent beziehungsweise 59,4 Prozent.

Obwohl die Immobilienpreise im ersten Quartal 2023 erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind – und zwar bundesweit im Schnitt um 2,1 Prozent (VersicherungsJournal 12.5.2023) –, ist Wohneigentum in deutschen Großstädten bis zu 64 Prozent teurer als vor fünf Jahren.

Dies zeigt eine Analyse der Immowelt GmbH. In der Untersuchung wurden die durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen in 76 Metropolen zum jeweils 1. Juli 2018 und 2023 miteinander verglichen. Eine Bestandwohnung verfügt per Definition über 75 Quadratmeter, verteilt auf drei Zimmer. Sie liegt im ersten Stock und wurde in den 1990er Jahren gebaut.

Hochpreisige Metropolen deutlich teurer als vor fünf Jahren

Das Ergebnis: In allen ausgewählten Städten müssen Wohnungskäufer heute deutlich mehr auf den Tisch legen als noch vor fünf Jahren – in 57 Ansiedlungen sogar um mindestens 30 Prozent. Und dies, obwohl die Angebotspreise von Bestandswohnungen in den vergangenen zwölf Monaten in 72 der 76 Großstädten gesunken sind, in der Spitze um 13,6 Prozent.

In München, der teuersten Stadt Deutschlands, sind derzeit durchschnittlich 8.575 Euro pro Quadratmeter zu zahlen, 2018 waren es noch 7.069 Euro. Diesem Anstieg von insgesamt 21,3 Prozent innerhalb von fünf Jahren steht ein Rückgang von 8,2 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten gegenüber.

Berlin mit größtem relativen Zuwachs

Mit 42 Prozent seit 2018 verzeichnet Berlin den größten Zuwachs unter den Metropolen. Hier kletterten die Preise für Bestandswohnungen im Schnitt von 3.611 Euro auf 5.128 Euro. Das letztjährige Minus von 3,1 Prozent nimmt sich dagegen bescheiden aus.

Dahinter folgt Hamburg mit einem Plus von 38,7 Prozent oder einem Sprung von 4.518 Euro auf 6.266 Euro. Nach absoluten Zahlen ist dies der stärkste Preiszuwachs der Untersuchung. Damit verdrängt die Hansestadt preislich Frankfurt am Main (aktuell 5.809 Euro, plus 16,3 Prozent seit 2018) von Platz zwei.

Großstädte in Ostdeutschland werden teurer

Starke Anstiege wurden auch in bislang eher günstigen Städten festgestellt. So erhöhten sich die Preise von Bestandswohnungen in Leipzig seit 2018 um 49,5 Prozent von 1.662 Euro auf heute 2.484 Euro pro Quadratmeter. Der Preisrückgang der vergangenen zwölf Monate lag bei 3,3 Prozent und fiel damit schwächer aus als in den meisten anderen Großstädten.

In Dresden (2.604 Euro) sind die Angebotspreise seit 2018 um 32,9 Prozent gestiegen, in Jena (3.283 Euro) um 43,2 Prozent und in Magdeburg (2.064 Euro) um 53,1 Prozent. Im ohnehin hochpreisigen Potsdam (5.224 Euro) wurde der Wohnungskauf 52,0 Prozent teurer. Damit ist in der Stadt an der Havel für den Quadratmeter derzeit im Mittel mehr zu zahlen als in Berlin.

Gütersloh und Lübeck mit größten prozentualen Anstiegen

Der Fünf-Jahresvergleich weist auch für das Ruhrgebiet einen deutlichen Trend nach oben aus. So kostet eine Bestandswohnung in Essen (2.677 Euro) heute 49,2 Prozent und in Dortmund (2.687 Euro) 55,1 Prozent mehr als 2018.

An der Spitze der prozentualen Zuwächse stehen jedoch die kleineren Großstädte, allen voran Gütersloh (2.605 Euro) mit 63,9 Prozent und Lübeck (3.951 Euro) mit 59,4 Prozent. Es folgen Gelsenkirchen (1.616 Euro, plus 58,7 Prozent) und Wuppertal (2.086 Euro, plus 58,5 Prozent).