So (un)zufrieden sind privat und gesetzlich Krankenversicherte

3.5.2022 – Annähernd vier von fünf Krankenversicherten sind mit ihrem Vertragspartner zufrieden. Das zeigt das M+M Versichertenbarometer 2022, für das 1.000 Bürger befragt wurden. Der Zufriedenheitsindex ist bei den Privatversicherten zum zweiten Mal in Folge gestiegen. Er bleibt aber auf niedrigem Niveau und drei Punkte hinter dem Wert der Kassenpatienten zurück. Beim Kundenbindungsindex liegt die PKV ebenfalls hinter der GKV. Allerdings zeigt die Kurve bei den Privatpatienten nach dem absoluten Tiefpunkt im Vorjahr wieder nach oben.

Auch in diesem Jahr hat die M+M Management + Marketing Consulting GmbH wieder gemeinsam mit der Technischen Universität Dresden und der Usuma GmbH erforscht, wie zufrieden die Kunden der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung (GKV und PKV) sind. Dazu wurden Anfang 2022 1.000 erwachsene Bundesbürger repräsentativ befragt.

Dabei wurde auf ein zweistufiges Mixed-Mode-Verfahren zurückgegriffen. Im ersten Schritt hatten 800 zufällig ausgewählte Panelisten einen standardisierten Onlinefragebogen zu beantworten. Im Anschluss wurden weitere 200 Personen mittels computerunterstützter Telefoninterviews (Cati) befragt. Rund jeder sechste Umfrageteilnehmer war privat krankenversichert.

Mit der Wahl des Anbieters zufrieden

Ergebnis: Die riesige Mehrheit der Versicherten – egal ob gesetzlich oder privat – ist mit der Wahl ihres Anbieters zufrieden. Dies zeigt der „Customer Satisfaction Index“ (CSI), mit dem die Kundenzufriedenheit gemessen wird. Der Index stieg aktuell von 84,1 auf 84,6 Prozent.

Der CSI „gibt als Kennzahl einen schnellen Überblick über den Erfüllungsgrad der Anforderungen der Kunden“, wird in der Studiendokumentation erläutert. In den Index fließen die Komponenten „Leistungsumfang und -angebot“, „fachliche Beratung, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft“, „Information/ Kommunikation“ sowie „Service- und Beratungsleistungen“ ein. Innerhalb der vier Fragebereiche werden bis zu neun Unterkategorien differenziert.

Kassenpatienten sind zufriedener als privat Krankenversicherte

Wie die Studie zeigt, sind die Kassenpatienten zufriedener mit ihrem Krankenversicherungs-Anbieter als die Privatversicherten. Mit einem CSI von 85,1 (Vorjahre: 84,6; 82,7) liegen die Körperschaften deutlich vor der PKV (81,8 nach 81,3 und 80,2).

Die privaten Krankenversicherer kommen trotz der zweiten Steigerung in Folge (15.3.2021, 20.4.2020) auf den drittschlechtesten Wert seit Beginn der Untersuchung im Jahr 2005. Die PKV lag nur in den Jahren 2005 bis 2007, 2014 und vor drei Jahren (VersicherungsJournal 23.4.2019) in Front.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: M+M)

Kundenbindungsindex leicht gestiegen

Nach einem Einbruch im Vorvorjahr ist hingegen der Kundenbindungsindex (KBI) erneut leicht gestiegen. In diesen gehen zu jeweils einem Drittel der CSI, die Gesamtzufriedenheits-Bewertung sowie der Bereich „Weiterempfehlung/ Wiederwahl“ ein.

Der KBI hat sich aktuell um 0,6 Zähler auf 79,2 Punkte erhöht. Anders als im Vorjahr zeigt die Kurve sowohl bei den Kassen- als auch bei den Privatpatienten nach oben. Dabei fiel der Zuwachs bei der PKV (plus 1,3 auf 76,4 Punkte) mehr als doppelt so stark aus wie bei der GKV (plus 0,5 auf 79,7 Zähler). Für die Privatpatienten bedeutet dies allerdings immer noch den zweitschlechtesten Wert.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: M+M)

Zahl der kritischen Kunden leicht gesunken

Der Anteil der Mandanten mit Anlass für Kritik oder Beschwerden stieg von einem Siebtel im Vorjahr auf etwa ein Sechstel und erreichte damit wieder das Niveau des Vorvorjahres. Der Anteil unter den Privatversicherten ist mit unverändert über einem Fünftel weiterhin deutlich überdurchschnittlich ausgeprägt.

Anlass für die Reklamationen waren in erster Linie Qualitäts- und Serviceprobleme (fast vier Fünftel Anteil nach zwei Dritteln 2021). Hierunter fassen die Marktforscher Beschwerden über den Service im Allgemeinen, über eine lange Bearbeitungsdauer bei Anträgen und Rechnungen oder über mangelhafte Beratung zusammen.

Ein knappes Drittel (Vorjahr: gutes Viertel) nannte die Verweigerung von Krankenversicherungs-Leistungen als Kritikmotiv. Auf einen Anteil an den Nennungen von fast einem Achtel kam der Grund „Beitragssatzerhöhung oder steigende Kosten“. Der Wert hat sich damit binnen Jahresfrist mehr als verdoppelt.

Die Beschwerdegründe wurden in offener Abfrage erhoben, Mehrfachnennungen waren möglich. Eine Aufschlüsselung nach Privat- beziehungsweise Kassenpatient wird in den Studienunterlagen nicht vorgenommen.

