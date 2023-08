So (un)profitabel sind die Marktgrößen in Haftpflicht

29.8.2023 – Auf Sechsjahressicht kam die VHV mit fast 110 Prozent auf die höchste Combined Ratio unter den Platzhirschen der Branche. In der Verlustzone lagen ansonsten nur noch R+V und HDI. Am besten schnitt die Provinzial ab. Dies zeigt die Publikation „Branchenmonitor 2016-2021: Haftpflichtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Mit 86,6 Prozent erzielten die Haftpflichtversicherer 2021 die drittniedrigste kombinierte Schaden- und Kostenquote seit 2007. Bis auf drei Ausnahmen (VersicherungsJournal 21.12.2022) schafften die 50 größten Marktteilnehmer versicherungstechnisch den Sprung in der Gewinnzone (21.12.2022).

Drei Platzhirsche über 100 Prozent

Auf Sechsjahressicht betrachtet landeten sechs Anbieter versicherungstechnisch in den roten Zahlen. Drei von ihnen gehörten zu den Big Playern mit mehr 255 Millionen Euro Umsatz oder mehr als 1,55 Millionen Verträgen im Bestand.

Dies waren die VHV Allgemeine Versicherung AG (fast 110 Prozent im Schnitt der Jahre 2016 bis 2021), die R+V Allgemeine Versicherung AG (105 Prozent) und die HDI Versicherung AG (100,5 Prozent).

Hintergründe zu den hohen Quoten

Die VHV schrieb von 2016 bis 2019 rote Zahlen in der Sparte, in den ersten drei Jahren davon sogar mit Quoten von jeweils über 120 Prozent. Dies war auf mehrjährige Verstärkungen der Schadenrückstellung für Vorjahre sowie zuletzt auch auf eine deutlich höhere Schadenlast zurückzuführen (20.1.2020). Über eine Quote von 100,7 Prozent (2019) gelangten die Hannoveraner 2020 wieder in die Gewinnzone (14.1.2022). Dort verharrten sie auch 2021.

Die R+V schaffte es nur 2016 und 2020 unter 100 Prozent, und dies jeweils nur sehr knapp. In den übrigen vier Jahren schrieben die Wiesbadener versicherungstechnisch Verluste, in der Spitze von fast elf Cent pro Beitragseuro (2018).

Der HDI landete vier Mal in der Gewinnzone, zuletzt sogar drei Mal in Folge. Die Hannoveraner erzielten im ersten Jahr des Betrachtungszeitraums mit 115 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis.

Seinerzeit waren bei nur leicht erhöhten Bruttoprämien die Bruttoaufwendung für Versicherungsfälle um ein Viertel gestiegen. Hintergrund waren deutlich erhöhte Rückstellungen für Spätschäden in der Heilwesen-Haftpflicht und der Planungshaftpflicht (23.1.2018).

Die profitabelsten Marktgrößen

Am besten schnitt auf Sechsjahressicht die Provinzial Versicherung AG mit unter 73,5 Prozent ab. Unter 80 Prozent blieben auch die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G., die Axa Versicherung AG, die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG und der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G.

Werte zwischen knapp 85 und fast 93 Prozent werden für die Allianz Versicherungs-AG, die Ergo Versicherung AG und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG ausgewiesen.

Die Gothaer landete nach 110 Prozent im Jahr 2016 zuletzt fünf Mal in Folge in den schwarzen Zahlen und erzielte 2021 mit 86 Prozent ihre niedrigste Quote. Bei der Allianz schwankte die kombinierte Schaden-Kosten-Quote zwischen 79 Prozent (2019 sowie 2021) und 87 Prozent (2016 und 2020).

Die Ergo konnte sich zu Beginn des Betrachtungszeitraum vier Mal verbessern (von 89,5 auf 85,3 Prozent). Zuletzt ging es deutlich nach oben auf 99,3 Prozent. Dies war laut Geschäftsbericht 2021 (PDF, 1,1 MB) vornehmlich bedingt durch hohe Aufwendungen für Großschäden. Dadurch stiegen die Bruttoaufwendungen um über 40 Prozent auf 487 Millionen Euro. Die Schadenquote erhöhte sich von 55,4 auf 70,8 Prozent.

Bezugshinweis

Der „Branchenmonitor 2016-2021: Haftpflichtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

Wie in den offiziellen Statistiken des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), geht auch aus den Kennzahlen des Branchenmonitors nicht hervor, wie sich die Beitragseinnahmen der einzelnen Gesellschaften hinsichtlich Privat- und Gewerbekundengeschäft verteilen.