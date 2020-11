So teuer sind Kfz-Haftpflichtschäden für die Assekuranz

Zur Wechselsaison geht es in der Kraftfahrtversicherung turbulent zu. Die Pandemie, aber auch der Wettbewerb um den Bestand spielen dabei eine wichtige Rolle. Zugleich tun sich neue Abschlusschancen auf. Über die Marktlage und -perspektiven berichtet das VersicherungsJournal-Dossier „Ein Super-Jahr für die Kfz-Versicherung? – Zwischen satten Gewinnen und Vertriebsdruck: Über Tarife, Prämien und den Wettbewerb im Wechselgeschäft 2020/21“. Wenig Lohn, viel Arbeit. So lässt sich die Kfz-Versicherung aus Vertriebssicht zusammenfassen. Vermittler könnten die Autoversicherung „links“ liegen lassen. Doch jeder Kunde ist und bleibt wertvoll. Praxisbeispiele, wie die Sparte gewinnbringend anzupacken ist, liefert das VersicherungsJournal-Dossier „Mit der Autoversicherung Geld verdienen – Was möglich ist und nötig wäre: aktuelle Trends und Entwicklungen für den Vertrieb von Kfz-Versicherungen“.