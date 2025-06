So stark ziehen die Immobilienpreise an

12.6.2025

Bei den Immobilienpreisen geht es weiterhin langsam, aber stetig bergauf – über alle Segmente hinweg. Dies zeigt der aktuelle Europace Hauspreisindex (EPX) der Europace AG. Der Index wird berechnet aus den über die Plattform abgewickelten Finanzierungen. Sie repräsentieren nach eigenen Angaben ein Fünftel der von Privathaushalten abgeschlossenen Baudarlehen.

Der Gesamtindex kletterte im Mai im Vergleich zum Vormonat um 0,53 Prozent auf 218,58 Punkte. Die Veränderung zum Vorjahresmonat betrug 2,83 Prozent. Damit kletterten die Immobilienpreise in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt um 2,83 Prozent.

Eigentumswohnungen verteuerten sich innerhalb von vier Wochen um 0,4 Prozent. Der Index erreichte 217,09 Punkte. Bei den neuen Ein- und Zweifamilienhäusern ging es um 0,57 Prozent aufwärts. Hier schaffte der Index 239,39 Punkte. Mit einem Plus von 0,63 Prozent zogen die Preise für bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser am stärksten an. Der Index pendelte sich bei 199,27 Punkten ein.

Hauspreisindex, Stand Mai 2025 (Bild: Europace)

Auch die Angebotspreise klettern weiter. Laut einer Marktanalyse der Value AG wurden im Mai bundesweit Eigentumswohnungen im Schnitt 0,5 Prozent und bestehende Einfamilienhäuser 0,3 Prozent teurer. Die Mieten erhöhten sich durchschnittlich um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat.