So sparen die Bundesbürger

17.7.2018 – Der Konsum steht bei den Deutschen als Sparmotiv an erster Stelle: Das zeigt die Sommerumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen zum Sparverhalten der Deutschen. Die Altersvorsorge verzeichnet wieder ein kleines Plus. Kapitalanlagen halten sich stabil. Das Sparen für die eigenen vier Wände sieht die Mehrheit wegen der hohen Immobilienpreise als sinnlos an.

Die Deutschen legen weniger Geld auf die hohe Kante. Dieser Trend zeichnete sich bereits im vergangenen Jahr ab (VersicherungsJournal 17.11.2017). Wie die Bundesbürger aktuell zum Thema Sparen stehen, hat der Verband der Privaten Bausparkassen e.V. (VDPB) für seine Sommerumfrage 2018 erfragt.

Als wichtigstes Sparmotiv wurde dabei wieder – wie bereits im Frühjahr 2018 – noch vor der „Altersvorsorge“ und „Wohneigentum“ der (aufgeschobene) „Konsum“ als Sparmotiv angegeben (VersicherungsJournal 18.42018).

Für die seit 1997 dreimal jährlich durchgeführte Untersuchung zum Sparverhalten der Deutschen lässt der Verband das Marktforschungsinstitut Kantar TNS jeweils rund 2.000 Bundesbürger ab 14 Jahren befragen. Die Teilnehmer können mehrere Antworten angeben, weshalb die Summe der Stimmen höher als 100 Prozent ausfällt.

Leichtes Plus für die Altersvorsorge

Das Sparmotiv „Altersvorsorge“ verzeichnete in der Sommerumfrage ein Plus von zwei Prozentpunkten auf 53 Prozent. Damit liegt das Sparen für den Ruhestand wieder auf Platz zwei hinter dem Konsum mit 57 Prozent.

In der Frühjahrsumfrage 2018 hatten nur noch 51 Prozent angegeben, Geld für das Alter zurückzulegen. In der vergangenen Herbstumfrage hat der Wert dagegen um einen halben Prozentpunkt höher gelegen (VersicherungsJournal 17.11.2017). Das reichte immerhin für die Spitzenposition.

Sparmotiv „Kapitalanlage“ unverändert

Keine Änderung ergab sich beim Sparmotiv „Kapitalanlage“: Für diesen Zweck sparen nach wie vor 26 Prozent der Befragten. Dieser Wert ist seit 2017 annähernd stabil. Umfasst werden hier etwa Fonds, Aktien und Versicherungen.

Bei der Kapitalanlage liegen risikoarme Produkte wie das Sparbuch mit 41 Prozent, der Bausparvertrag und die Kapitallebens-Versicherung mit jeweils 29 Prozent vorne. Produkte, die als risikoreich eingestuft werden wie Investmentfonds (21 Prozent), Aktien (13 Prozent) oder festverzinsliche Wertpapiere (sechs Prozent) landeten weiter hinten.

Der Bausparvertrag verbucht 29 Prozent, die Riester-Rente 19 Prozent, was die Motivation zum Sparen angeht.

Tiefstand für Wohnungseigentum

Wichtigstes Fazit für den Verband der Privaten Bausparkassen: Steigende Immobilienpreise sorgten weiterhin für ein Stimmungstief beim Sparmotiv „Wohneigentum“. Dieses gaben nur 37 Prozent der Befragten als treibende Kraft an. Der Tiefstand, den dieses Motiv in der über 20-jährigen Umfragereihe einmal erreicht habe, sei damit noch nicht überwunden, so die Auftraggeber der Studie.

Für private Haushalte sei eine ausreichende Eigenkapitalbildung unverzichtbar (VersicherungsJournal 19.4.2018). „Die von der Politik angekündigte verbesserte Ansparförderung könnte für neue Impulse sorgen. Sie sollte am besten noch 2019 kommen“, sagte Bernd Hertweck, Vorstandsvorsitzender des Verbandes.

Das Sparmotiv „Notgroschen“ erreicht vier Prozent gegenüber fünf Prozent in der Frühjahrsumfrage. Die „Ausbildung der Kinder“ kommt erneut auf zwei Prozent.