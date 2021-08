So schlugen sich die deutschen Versicherer im Europa-Vergleich

20.8.2021 – In den im europäischen Versichererverband organisierten Mitgliedsländern ist das Prämienvolumen 2019 um drei Prozent auf 1,25 Billionen Euro zurückgegangen. Hauptgrund ist die Brexit-bedingt klar rückläufige Entwicklung im Vereinigten Königreich. Bereinigt um diesen Sonderfaktor stand Verbandsangaben zufolge ein Plus von 4,5 Prozent zu Buche. Deutschland agierte – getragen von einem satten Plus der Leben-Sparte – überdurchschnittlich.

Die europäische Versicherungswirtschaft hat im Geschäftsjahr 2019 gebuchte Bruttobeiträge (im inländischen Direktgeschäft) in Höhe von 1.254 Milliarden Euro eingesammelt. Dies zeigen die kürzlich vom europäischen Versicherungsverband Insurance Europe veröffentlichten endgültigen Geschäftszahlen. Diese beinhalten die Daten aus 30 der 32 Mitgliedsländer (ohne Irland und Malta).

Rückgang der Einnahmen um drei Prozent

Im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 18.8.2020) haben die Einnahmen um etwa drei Prozent abgenommen. Dies ist nach Verbandsangaben zum Großteil auf den seinerzeit bevorstehenden Brexit (Archiv) und die dadurch bedingte Verringerung der Anzahl der Versicherungs-Unternehmen im Vereinigten Königreich (UK) zurückzuführen (10.8.2021).

In der Folge reduzierte sich das Prämienvolumen auf der Insel um fast ein Viertel auf 263,6 Milliarden Euro. Ansonsten wird nur noch für vier weitere Länder ein Minus ausgewiesen. So ging es in Estland um deutlich mehr als ein Drittel bergab. Jeweils um die sechs Prozent betrug die Verminderung in Zypern und Portugal, in Litauen und Spanien waren es jeweils rund zwei Prozent.

Deutsche Assekuranz wächst um sieben Prozent

Das stärkste Wachstum wird mit über einem Viertel für die Türkei ausgewiesen. Dahinter folgen Luxemburg mit etwa einem Sechstel, Bosnien-Herzegowina mit etwa einem Siebtel sowie Finnland und Ungarn mit jeweils rund einem Achtel Zuwachs.

Zum Vergleich: Der Zuwachs in der Bundesrepublik wird mit plus 7,1 Prozent auf 217,4 Milliarden Euro angegeben. Steigerungen hatten auch die drei anderen großen kontinentalen Märkte zu verzeichnen: Frankreich, Italien und die Niederlande wuchsen jeweils um circa vier Prozent.

Rechnet man die UK-Daten heraus, so war laut Insurance Europe ein Zuwachs von 4,5 Prozent zu verzeichnen.

Deutscher Markt wuchs kontinuierlich

Während das Beitragsaufkommen in Europa (inklusive UK) zwischen 2010 und 2019 drei Mal rückläufig war, wuchs der deutsche Markt kontinuierlich an (insgesamt plus über ein Fünftel). Auf kontinentaler Ebene lag die Zunahme im Betrachtungszeitraum allerdings nur bei knapp einem Sechstel.

In den Niederlanden ging es trotz zuletzt dreier deutlicher Steigerungen insgesamt um 3,5 Prozent bergab. Andererseits legte der französische Markt auf Zehnjahressicht um etwa ein Elftel zu, der spanische um annähernd ein Zehntel und der italienische um rund ein Neuntel. Bosnien-Herzegowina und Island erzielten auf Zehnjahressicht sogar fast eine Verdoppelung des Beitragsaufkommens.

So entwickelten sich die Lebensversicherungs-Märkte

Wie aus der Statistik des kontinentalen Verbandes weiter hervorgeht, steigerten die deutschen Lebensversicherer den Umsatz um 11,5 Prozent auf 103 Milliarden Euro. Nur etwa ein Drittel so stark legten Frankreich (auf 144,6 Milliarden Euro) und Italien (auf 106 Milliarden Euro) zu.

Spanien gehört mit minus 5,6 Prozent zu den zehn Ländern, für die eine Verringerung ausgewiesen wird. Zu dieser Gruppe zählt auch das Vereinigte Königreich, in dem es eine Reduzierung um über ein Drittel gab. Europaweit ging es um 7,5 Prozent bergab. Ohne UK stand den Angaben zufolge ein Plus von 4,7 Prozent zu Buche.

Die Lebensversicherung war im Berichtsjahr mit 700 (2018: 753) Milliarden Euro für etwa 56 (58) Prozent des gesamten Prämienaufkommens verantwortlich.

Aufwärtstrends in den Segmenten Schaden/Unfall und Gesundheit

In Schaden/Unfall erhöhten sich die Beitragseinnahmen um 2,2 Prozent auf 409 Milliarden Euro. Rückläufige Entwicklung gab es nur in Zypern (minus 19,3 Prozent auf 363 Millionen Euro), Estland (minus 16,1 Prozent auf 268 Million Euro), im Vereinigten Königreich (minus 2,6 Prozent auf 104 Milliarden Euro) und Finnland (minus 0,9 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro).

Der deutsche Markt wuchs mit 3,6 Prozent (auf 73 Milliarden Euro) überdurchschnittlich. Gleiches gilt auch für Frankreich (plus 3,5 Prozent auf 66 Milliarden Euro) sowie Italien (plus 3,0 Prozent auf 31 Milliarden Euro).

Im Segment Gesundheit ging es auf Ebene des Kontinents betrachtet um 6,8 Prozent auf 149 Milliarden Euro aufwärts. In der Bundesrepublik fiel das Plus mit 2,9 Prozent (auf fast 41 Milliarden Euro) nur halb so groß aus.