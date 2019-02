So schadenträchtig sind Rostbeulen

25.2.2019 – Oldtimer sind am seltensten in einen Haftpflichtschaden verwickelt, 16 bis unter 23 Jahre alte Personenkraftwagen am häufigsten. Letztere Gruppe kommt auch auf den höchsten Schadenbedarf und -durchschnitt. Dies geht aus der gemeinschaftlichen Kraftfahrt-Statistik der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht und des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft für 2017 hervor. Weitere Erkenntnisse: Fahrer bis 20 und ab 82 Jahren verursachen am häufigsten Unfälle. Der höchste Schadendurchschnitt wie auch -bedarf steht für die bis-18-Jährigen zu Buche.

In Deutschland sind rund 44 Millionen Personenkraftwagen (Wagniskennziffer (kurz: WKZ) 112) versichert. Mit denen wurden nach der „Jahresgemeinschafts-Statistik über den Schadenverlauf in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 2017“ von Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) rund 2,8 Millionen Schäden verursacht.

Das Schadenvolumen betrug danach über 9,7 Milliarden Euro. Die Aufwendungen für die Schadenregulierung sind in der Statistik nicht enthalten.

Beamte sind die besseren, Flottenfahrzeuge die schlechteren Risiken

Mit Pkw werden statistisch gesehen 64 (2016: 65) Unfälle je 1.000 versicherte Fahrzeuge gebaut. Die durchschnittliche von den Haftpflichtversicherern zu zahlende Entschädigung liegt bei 3.451 (3.398) Euro, der Schadenbedarf bei 221 (220) Euro. Das Unfallgeschehen bei den Zweitwagen ist etwas ungünstiger für die Versicherer, das bei Flottenfahrzeugen deutlich (VersicherungsJournal 21.1.2019).

Klar günstiger sieht es hingegen bei der Tarifgruppe B aus, in der die Angehörigen des Öffentlichen Dienstes versichert sind. Blickt man auf die Typklassen, so fallen die Werte mit steigenden Klassen tendenziell immer ungünstiger aus (VersicherungsJournal 28.1.2019).

Wie das Fahrzeugalter das Schadengeschehen beeinflusst

In die Tarifkalkulation fließen zahlreiche weitere Merkmale ein, unter anderem auch das Fahrzeugalter bei Erwerb und das differenzierte Nutzeralter. So stufen viele Versicherer Neu- oder sehr junge Gebrauchtwagen in der Prämie günstiger ein als Fahrzeuge, die beim Erwerb schon viele Jahre alt waren.

Statistisch gesehen ist dies sinnvoll. Denn von den Autos, die beim Kauf jünger als drei Jahre waren, verursachten im vergangenen Jahr nur 58 einen Haftpflichtschaden. Bei den bei Erwerb 16 bis unter 23 Jahre alten Gefährten waren es 90 Unfälle je 1.000 versicherte Einheiten.

Bis drei Jahre alte Pkw, die mit 23 Millionen Fahrzeugen die größte Gruppe darstellen, kamen auf den niedrigsten Schadenbedarf von 191 (2016: 190) Euro. Für die 18 bis unter 23 Jahre alte Gefährte wird der höchste Wert von 366 (358) Euro ausgewiesen. Zwischen den Neu- und jungen Gebrauchtwagen und der Gruppe der Personenkraftwagen zwischen 18 und 23 Jahren steigen Schadenhäufigkeit und -bedarf ziemlich gleichmäßig an.

In letztgenannter Gruppe liegt der Schadendurchschnitt mit 4.070 Euro um fast ein Viertel über dem derjenigen Autos, die beim Kauf noch keine drei Jahre alt waren (3.283 Euro).

Sehr alte Autos verunfallen seltener

Von je 1.000 Fuhrwerken, die beim Kauf älter als 23 Jahre waren, verursachten unverändert 40 einen Unfall. Das ist mit rund 360.000 Einheiten nicht nur die kleinste, sondern sowohl von der Unfallbeteiligung als auch vom Schadenbedarf her (163 Euro) die günstigste Gruppe.

Bei knapp 2,2 Millionen Pkw fragen die Anbieter das Merkmal „Fahrzeugalter bei Erwerb“ nicht ab. Diese Gruppe weist einen um 17 Euro unter dem Durchschnitt liegenden Schadendurchschnitt, eine leicht überdurchschnittliche Schadenhäufigkeit von 69 und einen leicht überdurchschnittlichen Schadenbedarf von 236 Euro auf.

Neulinge und „alte Hasen“ verursachen am häufigsten Schäden

Beim Merkmal „Differenziertes Nutzeralter“ zeigt sich wenig überraschend bei den sehr jungen wie auch bei den sehr alten Fahrern eine hohe Unfallhäufigkeit. Von den etwa 1,7 Millionen bis 20-jährigen Autofahrern verursachte 2017 statistisch gesehen mehr als jeder Zehnte einen Haftpflichtschaden. Bei den fast 900.000 Fahrern ab 82 Jahren war es beinahe jeder Zehnte.

Am besten sieht es bei den 42- bis 62-Jährigen aus, die mit knapp 18 Millionen die größte Gruppe darstellen. Hier verunfallten mit knapp 50 je 1.000 Einheiten nur in etwa halb so viele. Letztgenannter Personenkreis kommt zwar nur auf einen leicht unterdurchschnittlichen Schadendurchschnitt von rund 3.400 Euro, weist aber mit 174 Euro den zweitniedrigsten Schadenbedarf aus. Am besten schneiden in letzterer Hinsicht die 63- bis 67-jährigen Fahrer mit 165 Euro ab.

Den niedrigsten Schadendurchschnitt verursacht mit lediglich 3.050 Euro die etwa 900.000 Personen umfassende Altersgruppe zwischen 73 und 74 Jahren. Aufgrund einer nur leicht überdurchschnittlichen Schadenhäufigkeit von 68 liegt der Schadenbedarf mit 208 Euro ebenfalls unter dem Schnitt aller Personenkraftwagen.

Bei über vier Millionen Verträgen wird dieses Merkmal nicht erfasst. Aus einer um ein Viertel über dem Durchschnitt liegenden Schadenhäufigkeit von 82 und einem nur leicht überdurchschnittlichen Schadendurchschnitt ergibt sich ein Schadenbedarf von überdurchschnittlichen 280 Euro. Dies liegt sogar um fünf Euro über dem Wert der Flottenfahrzeuge.