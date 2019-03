So schadenintensiv sind Taxifahrer und Chauffeurdienste

19.3.2019 – Das Schadengeschehen bei den Taxen hat sich 2017 leicht erholt. Bei den Miet-Pkw mit Fahrer lief es sogar klar besser. Allerdings liegen Schadenhäufigkeit, -durchschnitt und -bedarf deutlich höher als bei den Personenkraftwagen insgesamt. Dies zeigt die gemeinschaftliche Kraftfahrt-Statistik 2017 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht und des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft.

314 (Vorjahre: 319, 324) von je 1.000 Taxen (Wagniskennziffer (kurz: WKZ) 150) haben laut der „Jahresgemeinschafts-Statistik über den Schadenverlauf in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 2017“ einen Haftpflichtschaden verursacht.

Die Statistik wird vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) gemeinsam herausgegeben und beinhaltet keine Aufwendungen für die Schadenregulierung.

Chauffeurdienste besser als Taxifahrer

Da sich der Durchschnittsschaden in etwa doppelt so stark erhöhte wie die Schadenhäufigkeit sank, stieg der für die Prämienkalkulation wichtige Schadenbedarf um fast 20 Euro auf 1.453 Euro.

Die knapp 51.500 haftpflichtversicherten Taxen verunfallen damit in etwa fünf Mal so häufig wie Personenkraftwagen insgesamt (WKZ 112). Der Durchschnittsschaden liegt mit 4.632 Euro um über ein Drittel über dem Pkw-Schnitt von 3.451 Euro (VersicherungsJournal 21.1.2019). In der Folge fällt der Schadenbedarf fast sieben Mal so groß aus.

Deutlich besser fällt das Schadengeschehen bei den Miet-Pkw mit Fahrer (WKZ 140) aus. Für diese Fahrzeugart weist die Statistik eine Schadenhäufigkeit von 176 (2016: 180) je 1.000 Jahreseinheiten aus. Damit verunfallen diese Fuhrwerke aber immer noch fast drei Mal so häufig wie die Personenkraftwagen insgesamt.

Für einen Schaden müssen die Haftpflichtversicherer mit 4.123 (4.982) Euro im Schnitt „nur“ rund 670 Euro mehr bezahlen als für ein Fahrzeug mit der WKZ 112. Der Schadenbedarf ist bei den Chauffeurdiensten mit 724 (895) Euro in etwa halb so hoch wie bei den Taxen, aber mehr als drei Mal so hoch wie bei den Pkw.

Leicht schlechteres Schadengeschehen bei Flotten

Etwa 60 Prozent der Fahrzeuge mit der WKZ 140 und 150 waren im vergangenen Jahr nicht als Flotten versichert. Bei ihnen ist die Schadenhäufigkeit mit 264 Fällen je 1.000 Einheiten minimal günstiger als bei den Flottenfahrzeugen mit 268.

Bei Letzteren fällt der Durchschnittsschaden mit rund 4.200 Euro um über 500 Euro niedriger aus als bei nicht als Flotte abgesicherten Gefährten. Bei diesen liegt der Schadenbedarf mit fast 1.250 Euro um mehr als 100 Euro höher als bei den Flottenfahrzeugen.

Höhere Schadendurchschnitte in Großschäden

Für Taxen und Chauffeurdienste kennt die Statistik fünf regionale Klassen (sowie die Angabe „unbekannt“, unter die aber praktisch niemand fällt) und die drei Großstädte München, Hamburg und Berlin.

Die meisten Fuhrwerke, nämlich 19.620, sind in der Einwohnerdichte-Klasse vier eingruppiert. Hier leben zwischen 472 und 2.077 Menschen je Quadratkilometer. In dieser Klasse betragen die Schadenhäufigkeit 286 und der Schadendurchschnitt 5.010 Euro.

In der ersten Klasse der Einwohnerdichte kracht es mit 130 Fällen je 1.000 Einheiten am seltensten. Für einen Haftpflichtschaden müssen die Versicherer nur unterdurchschnittliche 3.249 Euro zahlen. Daraus ergibt sich ein Schadenbedarf von 423 Euro.

Die jeweils höchsten Werte bei den fahrbaren Untersätzen mit der WKZ 140 und 150 gibt es Hamburg. In der Statistik werden eine Unfallhäufigkeit von 427 je 1.000 Jahreseinheiten, ein Schadendurchschnitt von 5.192 Euro und ein Schadenbedarf von 2.216 Euro ausgewiesen.

Weitere Erkenntnisse aus der Statistik

Des Weiteren hat die Auswertung der Jahresgemeinschafts-Statistik ergeben, dass bei den Zweitwagen das Unfallgeschehen für die Versicherer etwas ungünstiger ausfällt, bei Flottenfahrzeugen sogar deutlich. Klar günstiger sieht es hingegen bei der Tarifgruppe B (Angehörige des öffentlichen Dienstes) aus (VersicherungsJournal 28.1.2019).

Der Statistik ist ferner zu entnehmen, dass Oldtimer am seltensten in einen Haftpflichtschaden verwickelt sind, 16 bis unter 23 Jahre alte Personenkraftwagen am häufigsten. Letztere Gruppe kommt dafür auf den höchsten Schadenbedarf und -durchschnitt (VersicherungsJournal 25.2.2019).

Statistisch sinnvoll ist auch das Merkmal jährliche Fahrleistung. So haben Wenigfahrer mit unter 200 Euro den niedrigsten und Vielfahrer den höchsten Schadenbedarf (350 Euro). Ein Blick auf die Zahlungsperiode zeigt, dass der Schadenbedarf bei Gefährten mit monatlicher Zahlungsweise mit fast 280 Euro um etwa die Hälfte höher als bei den Jahreszahlern ist (VersicherungsJournal 7.3.2019).

Zudem fällt der Schadenbedarf bei Pkw, die in einer Garage oder einem Carport untergestellt sind, sowie bei denen von Immobilienbesitzern deutlich unterdurchschnittlich aus (VersicherungsJournal 13.3.2019).