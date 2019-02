So schadenintensiv sind Motorräder

19.2.2019 – Die Schadenhäufigkeit der haftpflichtversicherten Krafträder und -roller (WKZ 003 und 072) ist 2017 gegenüber dem Vorjahr unverändert. Dafür haben sich der Durchschnittsschaden und der für die Prämienkalkulation wichtige Schadenbedarf verbilligt. Letzterer ist bei den Bikern bis 19 Jahre sowie den Fahrzeugen mit 108 bis 120 kW am höchsten. Dies zeigt die gemeinschaftliche Kraftfahrt-Statistik der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht und des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft.

Die Zahl der haftpflichtversicherten Krafträder und Kraftroller (Wagniskennziffern (WKZ) 003 und 072) ist 2017 um rund 1,6 Prozent auf knapp 3,07 Millionen gestiegen.

Dies zeigt die „Jahresgemeinschafts-Statistik über den Schadenverlauf in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 2017“. Die vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) gemeinsam herausgegebene Statistik beinhaltet keine Aufwendungen für die Schadenregulierung.

Weniger Unfälle, höherer Durchschnittsschaden

Von je 1.000 dieser Fahrzeuge hatten 2017 statistisch gesehen unverändert acht einen Haftpflichtschaden. Ein solcher kostete durchschnittlich 5.490 Euro, das sind fast acht Prozent weniger als im Jahr zuvor. Daraus ergibt sich ein Schadenbedarf von im Schnitt 43 (2016: 48) Euro.

Damit sind die Zweiradschäden um fast zwei Drittel teurer als Pkw-Schäden. Die Pkw-Haftpflichtschäden sind im Berichtszeitraum der Statistik zufolge um etwa 1,5 Prozent auf durchschnittlich 3.451 Euro gestiegen. Personenkraftwagen kommen auf 64 Haftpflichtschäden je 1.000 Fahrzeuge bei einem Schadenbedarf von 221 Euro (VersicherungsJournal 21.1.2019).

Flotte fährt besser

Anders als bei den Pkw fuhren die Motorrad-Flottenfahrer besser als die privat zugelassenen Gefährte. Allerdings spielt das Flottengeschäft mit einem Anteil von nur 1,8 Prozent kaum eine Rolle.

Als Flotte versicherte Einheiten kamen auf eine Schadenhäufigkeit von fünf und einen Schadendurchschnitt von 3.464 Euro. Der für die Prämienkalkulation wichtige Schadenbedarf betrug 19 Euro.

Der Großteil der motorisierten Krafträder und -roller ist in der Tarifgruppe (TG) N versichert; nur jedes fünfte Fahrzeug ist in TG B (Angehörige des Öffentlichen Dienstes) eingruppiert. Eine landwirtschaftliche TG A gibt es nicht. Die Schadenhäufigkeit der Beamten ist leicht unterdurchschnittlich ausgeprägt, der Schadendurchschnitt und der Schadenbedarf jeweils deutlich.

Mietkrafträder verunfallen zwar dreieinhalb Mal so häufig wie diese Fahrzeugklasse insgesamt (28 Haftpflichtschäden je 1.000 Einheiten). Dafür fällt der durchschnittliche Schaden mit 2.830 Euro nur in etwa halb so hoch aus. Der Schadenbedarf ist mit 80 Euro doppelt so groß wie bei den Bikes insgesamt. Der Anteil der Mietgefährte ist mit 0,4 Promille allerdings verschwindend gering.

Besser ab 31 Jahren

Bei den zweirädrigen Fahruntersätzen zeigen sich große Unterschiede nach dem Fahreralter beim Schadengeschehen. Je jünger die Fahrer, desto höher die Unfallhäufigkeit, so die Statistik. Das schlechteste Risiko stellen die Biker bis 19 Jahre mit einer Schadenhäufigkeit von 41 dar. Dahinter folgen die 20- bis 21-Jährigen mit 27 Haftpflichtschäden je 1.000 versicherte Fahrzeuge.

In der Altersgruppe der 22-Jährigen ist der durchschnittliche Schaden mit 9.315 Euro am höchsten. Der niedrigste Wert steht mit nur rund 4.800 Euro für die Motorradfahrer ab 64 Jahren zu Buche. Bei diesen gibt es der Statistik zufolge mit 30 Euro auch den niedrigsten Schadenbedarf. Am höchsten ist dieser bei den Unter-19-Jährigen mit 230 Euro.

Gefährliche Motorstärke

Wie der Statistik weiter zu entnehmen ist, wird der Schadenverlauf mit steigender Motorleistung ungünstiger. Die günstigste Schadenhäufigkeit hat mit nur zwei Unfällen je 1.000 Einheiten die kleinste Motorklasse (ein bis sieben kW), in der rund 144.000 Fahrzeuge versichert sind. Am häufigsten kracht es statistisch gesehen bei den knapp 80.000 Bikes mit 121 oder mehr kW (16 Schäden je 1.000 Einheiten).

Der niedrigste Durchschnittsschaden wird mit rund 3.200 Euro für die fahrbaren Untersätze mit acht bis 13 kW ausgewiesen. Am höchsten ist der Wert bei den Krafträdern und -rollern mit 108 bis 120 kW (über 11.000 Euro). Die in dieser Klasse eingruppierten etwa 80.000 Fahrzeuge kommen auch auf den höchsten Schadenbedarf (132 Euro).