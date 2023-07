So profitabel sind die großen deutschen Versicherungskonzerne

12.7.2023 – Die Allianz erwirtschaftete im vergangenen Jahr unverändert und weiter mit riesigem Vorsprung den höchsten Jahresüberschuss. Dies geht aus einer Auflistung der FAZ der 25 größten deutschen Versicherungsgruppen hervor. Bei der Umsatzrendite reichte es mit 4,7 Prozent zum siebten Platz. Spitzenreiter ist die Axa mit knapp sieben Prozent.

Die Allianz SE ist und bleibt der mit Abstand größte deutsche Versicherungskonzern. Mit fast 153 Milliarden Euro Beitragseinnahmen in 2022 kommen die Münchener auf ein mehr als doppelt so hohes Prämienvolumen wie der ärgste Verfolger Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re).

Besonders stark wuchsen die Talanx AG, vor allem dank der Hannover Rück SE, sowie die Munich Re. Andererseits büßte die Hansemerkur Versicherungsgruppe, getragen durch die Entwicklung in der Lebensversicherung (17.4.2023), besonders deutlich an Bruttoprämien ein.

Dies ist der Beilage „Die 100 Größten“ der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) in der Ausgabe vom 4. Juli zu entnehmen. In der mittlerweile 65. Auflage dieser Untersuchung werden unter anderem auch die 25 nach Beitragseinnahmen größten hiesigen Versicherer aufgeführt (VersicherungsJournal 4.7.2023).

Fast alle Konzerne im Plus

Der FAZ zufolge konnten bis auf wenige Ausnahme alle aufgelisteten Unternehmen Gewinne erwirtschaften. Lediglich für die R+V-Gruppe wird ein Minus von rund 250 Millionen Euro ausgewiesen.

Als Hintergrund nennt das Unternehmen „vor allem der starke Zinsanstieg im vergangenen Jahr. Marktbewertungseffekte führten zu einem Kapitalanlageergebnis von minus 3,6 Milliarden Euro“. Zudem habe sich eine bilanzielle Besonderheit ausgewirkt, erläutern die Wiesbadener in ihrem Webauftritt.

Keine Ertragszahlen werden, wie bereits in den Vorjahren (20.7.2022, 13.7.2021), für die Generali Deutschland AG und die Zurich Gruppe Deutschland ausgewiesen.

Allianz SE mit dem größten Gewinn

Der Jahresüberschuss fiel bei der Allianz mit fast 7,2 Milliarden Euro am größten aus. Für die Münchener Rück werden 3,4 Milliarden Euro ausgewiesen. Ebenfalls Werte im Milliardenbereich werden für die Talanx AG, die Allianz Deutschland AG und die Hannover Rück SE aufgelistet.

Gewinne von jeweils um die 800 Millionen Euro schrieben die Ergo Group AG und die Axa Konzern AG. Bei der Versicherungskammer Bayern (VKB) waren es über 300 Millionen Euro, bei den Württembergischen Versicherungen sowie dem LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. jeweils über 200 Millionen Euro.

Dabei konnten Talanx und Ergo mit jeweils über einem Drittel deutlich zulegen. Die Düsseldorfer steigerten den Ertrag vor allem im Segment Leben/ Gesundheit (24.2.2023). Marktführer Allianz erzielte nach einer leichten Steigerung ein neues Rekordergebnis (17.2.2023, 20.2.2023).

Axa mit der höchsten Umsatzrendite

Setzt man den Überschuss in Relation zum Prämienaufkommen, so zeigt sich eine andere Reihenfolge. Hier landete der Allianz-Konzern mit einer Umsatzrendite von 4,7 Prozent an siebter Stelle.

Spitzenreiter ist die Axa mit fast sieben Prozent. Werte von jeweils über fünf Prozent errechnen sich für den LVM und die Munich Re. Jeweils bei über vier Prozent liegen die Württembergische, die Allianz Deutschland, die VHV, die Hannover Rück, die Talanx und die Ergo.