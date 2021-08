So lief das Geschäft 2020 mit Rürup-Renten

19.8.2021

Im vergangenen Jahr hatten die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Lebensversicherer einen Neuzugang von 85.100 Basisrenten-Verträgen zu verzeichnen.

Das ist der Anfang Juli vom Versichererverband veröffentlichten Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen“ (PDF, 730 KB) zu entnehmen (VersicherungsJournal 6.7.2021). Dies entspricht einem Plus von 1,7 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019.

Rürup-Renten Neuzugang

Bild: Wichert

Rürup-Renten Bestandsentwicklung

Bild: Wichert vor

Der Neuzugang fiel damit zum zweiten Mal in Folge höher aus als im Jahr zuvor. In den elf Jahren davor war er jeweils zurückgegangen. Zum Vergleich: 2012 war das Neugeschäftsvolumen noch mehr als doppelt so hoch. 2011 waren es letztmals über 200.000 Neuverträge, 2007 sogar noch über 300.000. Der Gesamtbestand liegt nach GDV-Angaben bei rund annähernd 2,4 Millionen Rürup-Renten-Verträgen (plus 3,2 Prozent).